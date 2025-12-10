Presentado 'Impulso Digital', nuevo programa formativo gratuito para fomentar la innovación en las empresas turísticas

Jornadas de cierre del Laboratorio de Innovación Turística de Navarra. - MIGUEL OSES

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha adelantado los detalles del nuevo programa formativo 'Impulso Digital', una iniciativa gratuita destinada a promover la innovación entre las empresas turísticas navarras, impulsada por Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral. Lo ha hecho durante su intervención en la jornada 'Conectando Empresas, conocimiento y tecnología', que cierra la edición de 2025 del Laboratorio de Innovación Turística de Navarra y que tiene el objetivo de abordar las últimas tendencias y datos del sector, así como las herramientas promovidas en este ámbito por Turismo de Navarra.

"Las pymes turísticas se enfrentan a un mercado cada vez más competitivo, inmediato y tecnológico, que exige una continua interacción online con el cliente para la que hay que estar preparado y formado. Por eso, por primera vez se pone a disposición de las empresas un recurso formativo muy completo, valorado en más de 2.700 euros por alumno, y que se ofrece de forma gratuita gracias a los Fondos Next destinados a la digitalización", ha destacado. Así, como ha explicado la consejera, se trata de un curso con una orientación "fundamentalmente práctica", en la que se trabajarán materias como "la presencia online, el marketing digital, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, y todo ello con el acompañamiento y tutorización de expertos".

En concreto, la consejera Esnaola ha especificado que el programa cuenta con una financiación de los Fondos Next de 500.000 euros, y que se pretende conseguir formación para 171 personas del sector durante 150 horas.

Durante su intervención en la jornada, Esnaola ha recalcado también que el Ejecutivo foral entiende la innovación como "un motor de progreso, una herramienta clave para el presente y el futuro". En el mismo sentido, ha defendido que la innovación debe materializarse "día a día en acciones concretas", algo que, según ha afirmado, el sector turístico navarro ha comprendido. "Habéis entendido que la innovación en vuestras empresas os ayudará y nos ayudará a avanzar en profesionalización y competitividad, y en sintonía con los retos que tenemos por delante y que vienen marcados por la Agenda 2030", ha destacado, dirigiéndose a los representantes de las empresas participantes en el evento.

Asimismo, además de compartir otras propuestas que desde el área de Turismo se han venido llevando a cabo, como la Aceleradora de Comercialización, los estudios para el análisis del mercado o el Chatbot del Observatorio de Turismo, la consejera ha concluido su intervención recordando también que "la innovación y los avances digitales brindan al turismo la oportunidad de mejorar la inclusividad, el empoderamiento de las comunidades locales y la gestión eficiente de los recursos".

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE NAVARRA

Presentado el pasado año 2024, y promovido por la Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral, el Laboratorio de Innovación Turística de Navarra se creó como recurso para englobar diferentes acciones promovidas en este sector, encaminado a impulsar proyectos de I+Di relacionados con ámbitos innovadores, como la realidad virtual o el turismo regenerativo, entre otros.

Este 2025, el Laboratorio culmina su trabajo con evento profesional, con el que se busca dar a conocer las nuevas herramientas innovadoras que se pretenden promover desde el Gobierno de Navarra, así como explorar las últimas tendencias a nivel global en mercados como Francia o Reino Unido.

La programación de la jornada de este miércoles, 10 de diciembre, aborda la presentación de diferentes acciones, así como un espacio para el diálogo abierto, en el que intervienen algunos de los participantes en el proyecto 'Aceleradora de comercialización', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra destinada a trabajar con cerca de medio centenar de empresas turísticas locales para implementar su comercialización online.

Dentro también del programa del evento se incluyen diferentes ponencias, relacionadas con temas como el perfil de los visitantes que recibe la Comunidad foral (a cargo de Alberto Galloso, de la consultoría Soluciones Turísticas), las novedades y tendencias dentro del mercado del turismo internacional (ofrecida por Teresa de Juan Estelrich, de la consultoría Babia) o los datos registrados por el Observatorio Turístico de Navarra (ponencia a cargo del jefe de la Sección de Innovación y Observatorio Turístico, Unai Garbisu, y del técnico de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Alberto Tomás).

La jornada también comprende una charla ofrecida por el director del Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Turismo, Alberto Ecay, para tratar con más profundidad el mencionado programa formativo 'Impulso Digital', así como otras dos ponencias más: una primera acerca del Registro Digital de Turismo (desarrollada por el director del servicio de Ordenación, Gestión y Calidad del Turismo, Manuel Bermejo) y otra sobre tendencias y vanguardia en el sector turístico, ofrecida por Aida de Lucio, de la consultoría de diseño estratégico Zorraquino.