La Primitiva reparte más de 26.000 euros entre dos acertantes de Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado este jueves 7 de mayo, ha repartido un total de 26,845,20 euros entre dos acertantes de segunda categoría (5 aciertos + complementario), ambos en Pamplona.

Según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, los boletos acertantes, dotados con 13.422,60 euros cada uno, se han vendido en la administración nº13, ubicada en la calle Tudela 3, y en el despacho receptor 63.260 situado en la calle Ciudadela 7.

También ha habido acertantes de segunda categoría en Alicante, Gijón (Asturias), Génova (Baleares), Manlleu (Barcelona), San Sebastián (Guipúzcoa), Santo Tomé (Jaén), Valencia, Bilbao (Vizcaya) y varias localidades de la Comunidad de Madrid como la capital, Fuenlabrada y Alcalá de Henares.

La combinación ganadora en el sorteo de este jueves ha sido los números 48, 07, 06, 01, 25 y 13. El complementario ha correspondido al 05, el reintegro al 5 y el Joker el 6842292.

En el sorteo de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos), dotado con 1.076.045,06 euros, existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.685 de León, situado en Demetrio Monteserín, 12.