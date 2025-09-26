La princesa Leonor homenajea en Leyre a los Reyes de Navarra

La princesa Leonor y el Rey Felipe en su visita al Monasterio de Le¡yre. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

Los monjes han regalado a los Reyes y la princesa un libro sobre el monasterio así como licor y ginebra elaborados en el templo

LEYRE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor, acompañada de los Reyes Felipe y Letizia, ha culminado este viernes la primera jornada de la visita a Navarra en el Monasterio de Leyre, donde ha realizado una ofrenda floral en homenaje a los Reyes de Navarra.

Acompañados por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; han recibido el saludo de los alcaldes de Yesa, Roberto Martínez, Sangüesa, Javier Solozábal; Cáseda, Jesús Antonio Esparza; Liédena, Ricardo Murillo; Lumbier, Rocío Murillo; Petilla de Aragón, Florentino Aguas; y Rocaforte, María Eugenia Pérez.

En el atrio de la basílica, han recibido la bienvenida del abad mitrado del Monasterio, Juan Manuel Apesteguía y el prior del monasterio Eduardo Oliver. Los Reyes y la Princesa se han dirigido hacia el Panteón Real de los primeros Reyes de Navarra, con los acordes del himno nacional interpretado al órgano. Los restos de los Reyes de Navarra se guardan en una arqueta de roble y herrajes neogóticos, en uno de los laterales de la iglesia. Florencio Ansoleaga fue el autor de este panteón.

Los Reyes y la Princesa han entrado en el monasterio al son del himno de España tocado al órgano. El abad ha abierto la verja del panteón real y, a continuación, Leonor ha realizado la ofrenda floral en homenaje a los reyes y el Reino de Navarra.

El himno de la Comunidad foral, interpretado también al órgano, ha dado paso a un canto de los monjes que ha cerrado el acto. Antes de pasar a la cripta, acompañando a la comunidad cisterciense que vive en el monasterio, los Reyes y la princesa han intercambiado unas palabras con el abad del monasterio, la presidenta Chivite, la ministra Saiz, la delegada del Gobierno y el alcalde de Yesa.

Los monjes del monasterio han despedido a sus majestades y la princesa en el exterior de la hospedería, donde también esperaban un grupo de personas que les han recibido con aplausos y con quienes han intercambiado saludos y algunas palabras.

Los Reyes y la Princesa continuarán su vista a la Comunidad foral este sábado viajando al Castillo de Olite y a Tudela, donde visitarán el Ayuntamiento y mantendrán un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.

"UN HOMENAJE AL PASADO, PRESENTE Y FUTURO" DE LEYRE

En declaraciones a los medios de comunicación, Ignacio Esparza, administrador del monasterio de Leyre, ha destacado que se trata del "primer panteón real de Navarra". "Aquí están enterrados reyes y gente de las diversas monarquías y de las diversas dinastías de todos los siglos del reino de Navarra", incluido "el último príncipe de Viana".

Para Esparza, que la princesa Leonor venga a Leyre "es un homenaje a la historia, es un homenaje a Navarra entera" y también "hacia el monasterio, hacia su pasado, su presente y también su futuro". Un futuro evidenciado por la juventud de sus integrantes, muchos de ellos rondando los 20 y 30 años; el ultimo en incorporarse de 26 años.

Tal y como ha explicado, los monjes de Leyre han entregado a los Reyes y la Princesa dos regalos que son "reflejo y expresión del trabajo de la comunidad". Por un lado, un libro escrito por un monje de Leyre sobre la historia, arte y vida monástica. Por otro lado, licor y ginebra realizadas en el monasterio.

"El licor de Leire es un producto que era muy famoso, pero lo hemos reformulado, y a raíz de esta nueva fórmula también hemos empezado a hacer ginebra. Entonces, la botella número uno de la ginebra y la botella número uno del licor nuevos van a ser, junto con el libro, los obsequios que les vamos a hacer".