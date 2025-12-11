El procedimiento para la rehabilitación del antiguo Archivo de Navarra cumplió la normativa, según la auditoría externa

Archivo - Imagen del antiguo Archivo General de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La auditoría externa realizada por la Asesoría Integral de Empresas y Auditores de Cuentas Anuales, Echarri & Diez, S.L.L., señala que "el procedimiento de licitación, adjudicación, publicidad, formalización y ejecución del contrato de las obras de rehabilitación del edificio del antiguo Archivo General de Navarra fue conforme a la normativa de contratación pública en todos los artículos de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio".

Esta obra es una de las adjudicaciones que se realizaron a la UTE Acciona Servinabar y que el Gobierno de Navarra decidió analizar después de conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción en el que se señalaban estas empresas -si bien no se mencionaban obras en la Comunidad foral-.

Según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota, la auditoría externa analiza si dicha adjudicación, realizada el 21 de mayo de 2018, y sus posteriores modificaciones, cumplen con la aplicación de los procedimientos previstos en la Orden Foral 27/2023, de 5 de abril, de la consejera de Economía y Hacienda (preparación; mesa de contratación y proposiciones; pliegos reguladores; procedimientos de adjudicación; publicidad y plazos; adjudicación, perfección y formalización; y ejecución de los contratos).

Asimismo, el informe refleja que la modificación del contrato, que conllevó un incremento presupuestario de 467.000 euros, alcanzándose la cifra de 2,9 millones de euros, está soportada sobre "unos informes técnicos razonables". Por consiguiente, el auditor indica que dicha modificación "se tramitó adecuadamente".

El Gobierno de Navarra ha remitido este jueves el informe a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.