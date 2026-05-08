La producción industrial de Navarra desciende en marzo un 2,7% en términos interanuales

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) descendió en marzo un 2,7% en términos interanuales. Sin tener en cuenta la rama Energía bajó un 1,4%, mientras que la tasa corregida de efectos estacionales y de calendario decreció un 4,2%.

En términos intermensuales, la actividad industrial experimentó en la Comunidad foral un avance del 6,6%, según los datos elaborados por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En el conjunto nacional, la producción industrial registró un ascenso del 2,1% en marzo respecto al mismo mes de 2025 y creció un 1,8% en la serie corregida de efectos estacionales y calendario.

En Navarra, por ramas industriales, el descenso interanual proviene en gran medida de la caída observada en las ramas Energía (-15,1%) y Material de transporte (-12,2%) y, en menor medida, de las Industrias metálicas (-6,1%). Esta evolución contrasta con el ascenso reflejado especialmente en la Industria agroalimentaria (14,1%) y en las ramas Otras industrias manufactureras (8%) y Papel, madera y muebles (2,1%).

Respecto al destino económico de los bienes producidos y, en relación al mismo mes de 2025, se observa un aumento en los Bienes de consumo (10,6%) y un descenso en Bienes de inversión (-8,2%) y Bienes intermedios (-2%).