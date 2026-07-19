Profesionales del HUN dicen que la seguridad del centro está "gravemente comprometida" y exigen restituirla

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario de Navarra (médicos, enfermeros, celadores y otros trabajadores) han criticado que, en las últimas semanas, la seguridad del centro hospitalario "se ha visto gravemente comprometida debido a la situación de la empresa" adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad del centro, y han exigido que se restituya el servicio.

Según han puesto de manifiesto en un escrito, "de una plantilla de aproximadamente 50 vigilantes, actualmente solo quedan 2 o 3 efectivos activos". "Dos vigilantes han presentado su baja voluntaria, otro se encuentra de baja médica por ansiedad, y la incertidumbre generada por el concurso de acreedores y liquidación de la empresa ha llevado al resto a buscar alternativas laborales", han detallado, para indicar que en algunos turnos, el hospital se ha quedado sin ningún vigilante.

Han añadido que esta situación tiene consecuencias "directas y graves" para los pacientes, para los profesionales sanitarios y para las propias instalaciones. Así, recogen en la carta que "la ausencia de vigilancia en el hospital, especialmente en días de alta afluencia como San Fermín, incrementa el riesgo de incidentes, agresiones y situaciones de inseguridad para los pacientes y sus acompañantes".

Además, señalan, que "médicos, enfermeros y celadores estamos desempeñando nuestras funciones en un entorno sin las mínimas garantías de seguridad". "La seguridad privada es un recurso esencial para prevenir y gestionar situaciones de riesgo, especialmente en urgencias y psiquiatría", afirman, para añadir que "la falta de vigilancia aumenta el riesgo de hurtos, daños y accesos no autorizados a zonas restringidas".

Han criticado "la mala gestión de la Administración, que adjudicó un servicio esencial a una empresa en concurso y liquidación", así que "la falta de control del departamento de Interior, que no verificó la solvencia de la empresa adjudicataria y no ha dado respuesta a las alertas sindicales previas".

Estos profesionales sanitarios exigen "la inmediata restitución del servicio de seguridad en el HUN, con personal formado y conocedor del centro, garantizando una cobertura mínima en todos los turnos" y que "el departamento de Interior y la consejería de Salud asuman su responsabilidad y adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales".

Además, solicitan que se abra una investigación sobre las causas que han llevado a esta situación, "depurando responsabilidades en la adjudicación y el seguimiento del contrato".