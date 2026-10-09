Profesionales del sector audiovisual navarro se reúnen en Madrid en el encuentro Next-Audiovisual

Encuentro NEXT Audiovisual, celebrado este jueves en Madrid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 profesionales navarros del sector audiovisual se reunieron este jueves en Madrid en la cuarta edición del encuentro Next-Audiovisual, organizado por la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra.

La apertura del acto corrió a cargo del director general de Acción Exterior de Gobierno de Navarra, Sergio Pérez García. El acto estuvo presentado por Javier e Itziar Lacunza, ha contado también con la intervención del presidente del Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA), Miguel Iturralde, así como de su director-gerente, Arturo Cisneros. También han asistido al acto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, Iñigo Arruti.

En el evento, dirigido a profesionales navarros del sector que residen en Madrid, han participado productoras, responsables de contenidos, medios de comunicación así como empresas de la industria audiovisual y en él se han abordado cuestiones relacionadas con la industria audiovisual "en un formato dinámico que ha facilitado el debate", de la mano del CLAVNA, entidad cuyo objetivo es "aumentar la competitividad y la calidad de las empresas audiovisuales de Navarra, generando un tejido fuerte y cohesionado", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Este evento se enmarca dentro del II Plan de Acción Exterior de Navarra, concretamente en su tercer eje, Navarra Global, que desarrolla la Estrategia NEXT.

Esta línea de trabajo busca "promover, coordinar, establecer e intensificar los lazos sociales, culturales y económicos" entre la Comunidad foral y la ciudadanía navarra en el exterior. En este eje, la acción 3.1.6 establece la tarea de facilitar el contacto e intercambio entre la ciudadanía navarra en el exterior a través de los 'Encuentros Next'. Concretamente, los encuentros sectoriales, como en este caso el del sector audiovisual, son organizados en colaboración con el clúster representativo del sector.