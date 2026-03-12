Los profesionales del SNS-O dan un 3,68 sobre 5 a su satisfacción en el sistema público de salud

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) muestran una satisfacción en términos generales de 3,68 sobre 5 (en 2023, fue de 3,63), siendo los trabajadores del Área de Estella, Salud Mental y Servicios Centrales los que muestran mayor satisfacción, por encima del 3,4.

Así lo recoge la Encuesta de Clima Laboral del SNS-O 2025, realizada entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, en la que participaron 3.694 profesionales de todos los estamentos y ámbitos del sistema, el 27,44% de la plantilla total.

Una encuesta que tiene como objetivo "conocer la percepción de los y las profesionales del sistema respecto del clima laboral para poder identificar los aspectos a mejorar y trabajar sobre ellos". La última encuesta se realizó en 2023.

La percepción que tienen los trabajadores de todas las áreas "ha mejorado ligeramente" respecto a la encuesta de 2023, destacando como mejor valoradas el desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el clima laboral. Por su parte, las áreas que son susceptibles de mejora son, por este orden, la innovación, la formación y la retribución, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El cuestionario, que constaba de 55 preguntas agrupadas en 23 áreas, con respuestas en una escala del 1 al 5, se refería a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo profesional y el grado de satisfacción global, en su centro de trabajo y con Osasunbidea que tienen los propios profesionales del sistema. En ninguna de las áreas medidas las puntuaciones otorgadas han quedado por debajo de 2,7 sobre 5.

En cuanto a la satisfacción en Osasunbidea en términos generales es de 3,68 sobre 5 (en 2023, fue de 3,63), los trabajadores del Área de Estella, Salud Mental y Servicios Centrales son los que muestran mayor satisfacción, por encima del 3,4. Por estamentos, las categorías con mayor satisfacción son la de auxiliares sanitarias (4), celador (3,91), enfermería (3,79) y con la menor, los facultativos (3,21). El personal temporal está más satisfecho que el personal fijo y si se considera la variable de ostentar algún cargo de responsabilidad, estos profesionales "se sienten más satisfechos".

En lo que se refiere a los resultados en el colectivo de especialistas en formación, la satisfacción global es de un 3,43. Las áreas que mejor se valoran son las mismas que en el resto de colectivos. Las áreas que son ligeramente mejor valoradas son la participación, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación interna, clima laboral y acceso al empleo.

ASPECTOS QUE MÁS INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN

Los aspectos que más influyen en la satisfacción profesional son, por este orden, las condiciones de trabajo, retribuciones y el clima y ambiente de trabajo.

Respecto a las variables mejor valoradas, las que han obtenido mejor puntuación son el desarrollo profesional; igualdad (en el sentido de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres); buen clima laboral -uno de los factores que más influye en la satisfacción global-; el reconocimiento de compañeros y usuarios al trabajo realizado; el liderazgo, en particular del superior inmediato; y las condiciones de trabajo, factor que más influye en la satisfacción.

En el lado contrario, los puntos de mejora que los trabajadores reclaman a la institución son la innovación, en lo referido a "los cambios necesarios para mejorar la eficacia y la eficiencia"; la formación que, aunque es una de las dimensiones que más mejora, se mantiene la percepción de que "no se satisfacen las posibilidades de formación" y esta no se considera "adecuada" para el desarrollo del trabajo; la retribución, que no se considera "adecuada para el trabajo que se realiza en comparación con puestos similares fuera del SNS-O"; y la información para el trabajo.

Y como propuestas para mejorar, los trabajadores se refieren a la necesidad de "continuar con las acciones desarrolladas en relación a la formación y a la mejora de la información para el trabajo y la comunicación, así como formación en innovación".

PREGUNTAS CON MEJOR Y PEOR VALORACIÓN

En cuanto a las preguntas con mejor valoración, donde más del 60% de los entrevistados ha dado una puntuación de 4 puntos o más sobre 5, se refieren al trato del responsable y a su capacitación, al ambiente de trabajo, al reconocimiento por parte de los compañeros y a la satisfacción con el trabajo y con el SNS-O, así como las que se refieren a la igualdad entre hombres y mujeres y a la conveniencia de establecer registro horario.

Las preguntas peor valoradas (menos de un 30% ha respondido 4 o más), reflejan como aspectos peor valorados los cambios para mejorar y prestar mejor servicio y la información sobre asuntos de otras unidades que puedan afectar al trabajo, que coinciden con las peor valoradas en la encuesta en 2023.

Desde la Dirección de Profesionales se han celebrado varias reuniones de presentación de los datos en Servicios Centrales, Hospital Universitario de Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela, Hospital García Orcoyen de Estella, Salud Mental y Atención Primaria. Además, se ha trasladado a las personas responsables en los distintos ámbitos los resultados e información y propuestas para líneas de mejora en relación con los aspectos con valoración más baja "para comenzar a trabajar en ellos".