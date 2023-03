El profesor de la UPNA Ekaitz Santazilia publica una monografía sobre la "animacidad" en las lenguas del mundo

PAMPLONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ekaitz Santazilia Salvador, profesor del departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha publicado en la editorial neerlandesa Brill la monografía 'Animacy and Inflectional Morphology across Languages' ("animacidad" y morfología flexiva entre idiomas).

En esta obra el autor estudia el modo en que la "animacidad", la distinción entre lo que está animado o vivo y lo que no, afecta a la gramática de las lenguas del mundo. "En castellano decimos he traído un libro y he traído a un amigo, pero no he traído a un libro, sencillamente porque la preposición a se añade solo a seres animados. Curiosamente, lenguas tan dispares como el bhojpuri o el rumano muestran el mismo comportamiento", ha explicado el autor.

Tras estudiar un corpus de más de 300 lenguas, este libro demuestra que, más allá de una "animacidad" puramente biológica binaria, existe una "animacidad" conceptual -con base biológica, pero también cultural y coyuntural- según la cual los seres humanos clasifican jerárquicamente al resto de elementos del universo de manera que unos resultan "más animados" que otros.

Es esta "animacidad" conceptual la que se representa en la gramática de las lenguas, y lo hace de dos maneras: bien como una categoría propiamente dicha, añadiendo por ejemplo un morfema que indica que una entidad es animada, o condicionando la aparición de otras categorías, como el género, la persona, el caso o el número. Así, en muchas lenguas la distinción entre el singular y el plural se indica solo con seres animados.

En definitiva, ha indicado Ekaitz Santazilia, se ha podido constatar que la distinción entre seres animados e inanimados aparece de una u otra manera en infinidad de lenguas completamente inconexas, que afecta a un sinfín de categorías gramaticales y que emplea diversas técnicas morfológicas. "Sin embargo, se observan patrones y comportamientos similares en lenguas pertenecientes a áreas geográficas y familias lingüísticas dispares, lo cual pone de manifiesto que se trata una categoría cognitiva tan relevante y universal en la psicología del ser humano que incluso llega a representarse en la gramática de las lenguas", ha explicado.

Brill es una editorial académica internacional fundada en 1683 en Leiden, Países Bajos, y ocupa en este momento el puesto número 6 en el ránking mundial de editoriales académicas Scholary Publishers Indicators (SPI). Con sedes en Alemania, Austria, Estados Unidos y Asia, publica actualmente más de cien revistas científicas y cerca de 600 nuevos libros y obras de referencia cada año, centradas en las áreas de ciencias sociales, humanidades, derecho internacional y ciencias biológicas.

Ekaitz Santazilia (Pamplona, 1987) es licenciado en Filología Vasca y doctor en Lingüística por la UPV/EHU. Actualmente es profesor contratado doctor interino en el departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la UPNA.

Ha publicado numerosos artículos científicos y ha participado en proyectos de investigación y congresos relacionados con la edición de textos antiguos, morfología, prosodia, tipología, "animacidad", dialectología, lenguaje infantil y lingüística histórica de la lengua vasca. Además, cuenta con varios artículos y colaboraciones en medios de comunicación divulgativos, relacionados con la difusión y conservación de la lengua vasca.

Es miembro de la Cátedra del Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra y de I-Communitas Institute for Advanced Social Research de la UPNA, así como de los grupos de investigación Monumenta Linguae Vasconum (MLV) y Basque Research Group in Linguistic Typology (BaLT) de la UPV/EHU. Dirige la revista científica de lingüística y filología vasca 'Fontes Linguae Vasconum' y foma parte del consejo de redacción de la revista 'Príncipe de Viana', ambas editadas por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, de cuya comisión de publicaciones también forma parte.