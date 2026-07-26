El programa 'Chancletas' para jóvenes ofrece actividades de buceo en el Complejo Deportivo Aranzadi

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Chancletas' del Ayuntamiento de Pamplona, que programa actividades lúdicas para jóvenes de 14 a 30 años, ofrece sesiones de buceo, que se han retomado en 2026 tras dos años sin programarlas.

Las instalaciones del Complejo Deportivo Aranzadi acogen esta actividad los martes y los jueves, hasta el 20 de agosto, en horario de 18.30 a 20.30 horas, y todavía quedan plazas libres. La actividad la imparte la empresa Bidasoa Buceo y tiene un precio de cinco euros. Para participar es necesaria la inscripción previa en la aplicación WeTown App, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Para horarios de mañana y desde el 21 al 31 de agosto, se puede reservar previamente con la empresa que imparte la actividad, bajo disponibilidad de la instalación. En caso de las personas menores de edad, hay que cumplimentar la autorización que aparece en la página de reserva.

Las sesiones muestran, durante dos horas, los principios básicos del buceo autónomo en piscina y es condición imprescindible saber nadar. La actividad incluye un pequeño reportaje fotográfico.

Además de estas actividades, el programa 'Chancletas' ofrece, hasta el 15 de septiembre, sesiones de juegos de realidad virtual, de saltos y acrobacias, y de salting, que cuentan con plazas libres que se reservan en WeTown App. El bono para estas actividades tiene un precio de cinco euros. También quedan plazas en la excursión del sábado 22 de agosto para practicar dragon boat y sup paddle grupal en Hondarribia. El bono para esta actividad es de 15 euros.