El programa Fluxu concluye su segunda edición llevando el arte contemporáneo a ocho localidades navarras

Archivo - Una de las actividades organizadas en el marco del programa Fluxu. - TONI SASAL - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fluxu, el programa de arte contemporáneo en el territorio organizado por el Servicio de Museos de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, ha concluido en marzo su segunda edición. El programa, nacido en 2024 para impulsar un circuito público propio para las artes plásticas y visuales de Navarra, ha llegado en esta ocasión a ocho localidades navarras con ocho exposiciones, dos jornadas profesionales y 37 acciones de mediación y educación en torno al arte contemporáneo.

Entre los objetivos de Fluxu está "acortar la distancia entre el público no habituado y el arte contemporáneo, vencer el desconocimiento y las resistencias de algunos sectores de la población frente a este tipo de propuestas, mediante la programación de acciones artísticas en el lugar donde residen las personas y en los centros educativos de proximidad", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Tras una "satisfactoria" edición de partida en 2024, la segunda se ha desarrollado desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026, en ocho municipios: Castejón, Lodosa, Aoiz, Berriozar, Lesaka, Falces, Irurtzun y Los Arcos. Todo ello en colaboración con los equipamientos y técnicos de cultura de las respectivas sedes. En cada lugar, el equipo de Fluxu junto con la persona artista invitada ha diseñado un programa específico de exposición y de mediación "teniendo en cuenta las características y recursos del espacio, así como los intereses y necesidades del tejido asociativo cultural y educativo de la localidad".

Partiendo de un proyecto comisarial diseñado por Fermín Alvira Palacios bajo el concepto "De lo fragmentario-Zatikakotasuna", se ha invitado a ocho artistas navarros a realizar una propuesta de exposición de una obra o una instalación en cada una de las sedes, o bien a crear obras colaborativas con personas de la localidad. En esta edición, han participado Jaime Eguaras Roa, David Anocíbar Arroqui, Javier Muro, Héctor Urra, Amaya Suberviola, Carmen Salgado Amado, María Jiménez Moreno y Meryan Rivers.

Todos ellos han realizado un total de doce encuentros con el público, que han incluido la performance participativa, la pintura en directo, la visita comentada, los talleres intergeneracionales, la conversación, la merienda-encuentro y los talleres de creación textil. Un total de 67 personas han colaborado directamente con las y los artistas en los procesos de creación, mientras que 263 han asistido a las acciones artísticas en torno a las obras exhibidas.

Por otra parte, al menos otras 1.688 personas se han acercado a ver las propuestas expositivas, "siendo este un número mínimo, ya que en algunos casos no ha sido posible recoger este dato por las características del espacio elegido", explican desde el Ejecutivo foral.

Un equipo de mediación y educación, formado por Jyotima Barrenetxea y Zuzene Seminario, ha acompañado a los públicos juvenil e infantil en el encuentro con la obra de arte, a través de actividades con un fuerte componente de participación. Concretamente, en esta primera edición, se han llevado a cabo 25 sesiones con formato de taller en 9 centros educativos, habiendo implicado a 36 docentes y 362 escolares.

En total, 2.426 personas han participado directamente en esta edición de Fluxu. "Todas las personas y entidades participantes han expresado su alto grado de satisfacción con los formatos, artistas y actividades propuestas", por lo que el Servicio de Museos trabaja ya en la siguiente edición.

Al tratarse de un circuito que recorre el territorio navarro, ha sido necesario documentar lo que ha acontecido en cada lugar. De esta labor se ha encargado Toni Sasal, quien ha estado presente tanto en los encuentros con artistas como en los talleres con el alumnado. Con las fotografías realizadas, ha elaborado un cuaderno que se ha entregado a las entidades participantes como forma de retorno y de agradecimiento. Un montaje de vídeo recoge un resumen de lo vivido en estos meses de encuentros y experiencias en torno al arte.