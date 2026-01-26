El programa 'Konekta3' trabajará en la inserción laboral de 270 personas de baja cualificación o nivel de estudios

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Konekta' va a intervenir, hasta el mes de octubre de este año incluido, con 270 personas para su lograr su inserción en el mercado de trabajo a través de la elaboración de su diagnóstico de empleabilidad, el acompañamiento, información y orientación en todo el proceso de desarrollo del itinerario.

Esta es la tercera edición de una iniciativa de formación e inserción laboral que desarrollan el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

En este caso, se busca la activación laboral de personas empadronadas, mayores de edad y, de forma preferente, que tengan una baja cualificación y/o un nivel formativo igual o inferior al que otorga el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Además, en esta ocasión, se pretende que la participación en el programa presente, al menos, un 60% de mujeres.

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha presentado los contenidos y las primeras acciones de un programa que tiene de presupuesto 275.000 euros, de los que 225.000, un 81%, son asumidos por Gobierno de Navarra, a través del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, y el resto, 50.000 euros, por el Ayuntamiento de Pamplona.

Esta edición arrancó el pasado mes de octubre y, durante los 13 meses en los que se va a desarrollar, el programa Konekta3 "tratará ayudar a quienes vayan accediendo a sus recursos a lograr la inserción laboral".

Se hará "usando diagnósticos individuales de áreas de mejora en la situación de vulnerabilidad y las carencias de apoyos sociales de quienes participen"; se elaborarán, "de acuerdo" con ellos, perfiles e itinerarios personalizados que se desarrollarán mediante tutorías y asesoramiento individualizado y continuado.

La metodología de todas las ediciones de este programa se basa en el desarrollo de actividades formativas para la mejora de las competencias transversales y digitales de las personas participantes.

También se apoya en la salida y exploración de recursos y puestos de trabajo, y en los llamados "encuentros improbables" y, en esta ocasión, con especial incidencia en la adquisición de referentes y la visualización de la presencia de mujeres en el ámbito laboral.

En su primera edición, Konekta se destinó a personas jóvenes con perfiles de empleabilidad complicados perceptoras o beneficiarias de Renta Garantizada; luego Konekta2 buscó la activación laboral de personas de más de 30 años, en situación de desempleo de larga duración y perceptoras de Renta Garantizada.

Ahora se fija el foco en personas con bajo nivel de formación académica y, como colectivos prioritarios, además de personas en desempleo de larga duración y perceptoras de renta Garantizada o Ingreso Mínimo Vital, se atenderá especialmente a mayores de 45, migrantes y personas que no hayan participado en procesos o programas de orientación o lo hayan hecho hace tiempo.

Los servicios del programa se están prestando de manera presencial y no presencial, de forma telefónica y/o telemática, y podrán ser de carácter individual o grupal, aunque en la elaboración del diagnóstico y del itinerario la atención deberá ser siempre de carácter individual.

Los servicios presenciales se están impartiendo en locales del Centro de Formación Errotazar y de la implementación del programa se encarga equipo formado por cuatro figuras técnicas, un perfil administrativo y personal docente.

DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 2025-ENERO 2026

En este momento, el programa Konekta3 acoge a 110 participantes: 75 personas han sido derivadas desde el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, y 35 han sido propuestas desde las profesionales de las trece Unidades de Barrio de Pamplona.

El 57% son mujeres (63) y el 43% (47), hombres. La media de edad alcanza los 35 años. Por grupos de edad, el 28% tiene entre 18 y 25 años; el 55%, entre 26 y 39 años; y el 16% tiene más de 50 años.

Las 110 personas provienen de 23 países diferentes: el porcentaje más alto son personas nacidas en España (25%), le siguen Marruecos y Rumanía, con 11% cada uno.

El 72% de las personas participantes cobra alguna prestación: las personas preceptoras de Renta Garantiza ascienden al 56%, y un 16% está cobrando prestación por desempleo. Conforme se vayan completando y finalizando itinerarios, se irán incorporando nuevas personas.

Se han realizado los diagnósticos de empleabilidad, el diseño de los itinerarios personalizados y la definición de las actuaciones que cada persona participante se compromete a realizar para mejorar sus competencias laborales.

El número de contratos que se han firmado en estos primeros tres meses es de 20. En este primer trimestre se han realizado ocho talleres grupales y salidas: talleres de derechos laborales, de preparación de entrevista, sobre Escuelas Taller, de empleo y PIFES, de planificación búsqueda activa de empleo, de toma de decisiones, de hábitos saludables y dos salidas para conocer el Tajo de Empleo Social de encuadernación y Traperos de Emaús.

Para los próximos seis meses, están ya programados 11 talleres y salidas, con temáticas que "se irán concretando en base a los intereses y necesidades de las personas participantes".

También se ofrecen cursos de Competencias digitales para todas las personas que deseen adquirir estas competencias, ya sean a nivel básico o para mejorar su cualificación. En el mes de enero, se ha realizado el primer cuso de Competencias básicas de 20 horas.

A partir de febrero y hasta junio, se ha programado la realización de 5 cursos más (una semana cada mes) cuyos contenidos se adaptarán al nivel de cada grupo, básicos o de niveles más altos, y realizados con ordenadores o teléfonos móviles.

En enero el equipo realizó la primera sesión de supervisión de casos donde se analizaron las intervenciones efectuadas con todas las personas; la marcha de los itinerarios personalizados y se propuestas de mejora. También se realizó el análisis sociológico de las personas con las personas con las que se estaba interviniendo.