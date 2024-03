El programa piloto de aulas de 2 años se lanzará en los centros de Infantil y Primaria La Balsa, Doña Mayor e Iturrama

Gimeno dice que este pilotaje inicial con tres centros "deberá ser evaluado" pero "se establece con la mayor planificación y rigor"



PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que el programa piloto de aulas de dos años en centros públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso 2024-2025 se plantea en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria La Balsa, en Arróniz, en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Doña Mayor de Navarra, y en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Iturrama -estos dos últimos en Pamplona-, si bien "seguimos analizando otras opciones".

Así lo ha subrayado este miércoles en una comparecencia parlamentaria solicitada por EH Bildu. "Es un pilotaje medido, ajustado, que se define con dos variables: la de centros rurales donde no existe todavía escuela infantil y la de zonas urbanas con alumnado en riesgo de exclusión. Bajo estas dos instancias se han filtrado los centros que no van a tener espacios comprometidos, ni por necesidades de escolarización, ni por necesidades de matrícula, tampoco por demandar determinados recursos didácticos como puede ser un aula Ikasnova", ha apuntado Gimeno, tras añadir que "no son muchos los centros que cumplen estos requisitos, incluso son menos".

Según Gimeno, esta medida "no se contrapone en modo alguno con el modelo prioritario de escuelas infantiles del Gobierno de Navarra", sino que "acompaña a las actuaciones de las entidades locales y al propio Gobierno de Navarra encaminadas a la creación de nuevas escuelas infantiles o a la ampliación de las mismas".

"Es una medida que amplía, que no sustituye, que mejora la realidad actual. Es una oferta del primer ciclo de educación infantil que puede encajar a determinadas familias. Incrementa, amplifica la oferta existente sin detrimento del modelo del Departamento de Educación. El Departamento seguirá trabajando en la oferta de escuelas infantiles, que no es incompatible con la que se anuncia hoy aquí", ha insistido.

Esta fórmula, "bien valorada a nivel general en otras comunidades autónomas, y que ha supuesto un avance imparable en la llegada del alumnado de dos años a los colegios públicos -una circunstancia que ya se produce en 12 comunidades autónomas y en más de 1.284 colegios públicos de toda España-, está testada y ha aumentado e incrementado considerablemente la tasa de escolarización del alumnado de 0 a 2 años".

"Es una medida con vocación clara y nítida para incrementar plazas públicas gratuitas necesarias para atender al alumnado más vulnerable, principalmente", ha dicho. Según ha subrayado, "es un pilotaje inicial, en este caso con tres centros, que deberá ser evaluado, pero que se establece con la mayor planificación, con el mayor cuidado y con el mayor rigor".

Por otro lado, Gimeno ha asegurado que le han "sorprendido" las manifestaciones realizadas al respecto "sobre todo en colectivos profesionales que trabajan en administraciones públicas", que "no comparto en absoluto". Entre otras cuestiones, ha negado que con estas aulas de 2 años se "rompa" el ciclo 0-3.

