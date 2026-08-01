El programa 'En verano, muévete' oferta actividades dirigidas a personas mayores durante agosto y septiembre

Una actividad del programa ‘En verano, muévete - Udan Mugitu’. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición consecutiva del programa 'En verano, muévete - Udan Mugitu' del Ayuntamiento de Pamplona, que promueve el ejercicio físico pautado con fines sanitarios en las personas mayores, continúa durante los meses de agosto y septiembre en diferentes barrios de la ciudad (Iturrama, Txantrea, II Ensanche, Etxabakoitz, Azpilagaña, San Juan, Milagrosa, Mendillorri y Lezkairu).

En esta edición, que comenzó en el mes de junio, se ofertan diversas actividades como paseos adaptados a la época estival, videojuegos activos o gimnasios urbanos. Debido a la coincidencia con el mundial de fútbol, se ha organizado además la actividad 'Mundial intergeneracional', a la que se invita a acudir a las personas mayores junto a sus nietos y nietas, para poder disfrutar de una sesión deportiva, en familia, adaptada a la condición física de sus participantes.

Todas las actividades se organizan en el marco del servicio de prescripción que el consistorio coordina con el Servicio Navarro de Salud. Tienen carácter gratuito, previa inscripción, y únicamente requieren disponer de una receta deportiva social activa. Las diferentes sesiones se celebran uno o dos días al mes, preferiblemente al aire libre, bajo la supervisión y coordinación de profesionales colegiados, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Las personas con una receta activa que estén interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la coordinación del programa a través de los teléfonos 674036149 (Iturrama, Azpilagaña, II Ensanche y Txantrea), 680122836 (Azpilagaña, Etxabakoitz, San Juan y Milagrosa) o 683321699 (Lezkairu y Mendillorri) o a través del correo electrónico recetadeportivasocial@pamplona.es

El proyecto 'En verano, muévete - Udan Mugitu' se enmarca dentro de 'Citius, Longaevus, Fortius', un programa de deporte terapéutico y receta deportiva social del Ayuntamiento de Pamplona dirigido a personas mayores con el objetivo de combatir la soledad no deseada, la fragilidad, la inactividad física y el sedentarismo.