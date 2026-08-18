Programado un corte y desvío de tráfico en la N-121-A del 19 al 21 de agosto, en el entorno de los túneles de Belate

Archivo - Obras de duplicación del túnel de Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada durante tres jornadas, los días 19, 20 y 21 de agosto. Las afecciones al tráfico se producirán en el entorno de los túneles con motivo de las obras de desdoblamiento de la N-121 A.

Durante la jornada del día 19 de agosto, el corte de tráfico afectará a ambos sentidos, desviándose el mismo por la carretera NA-1210, puerto de Belate, accediendo y saliendo de la misma tanto por el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26,950, como por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34,950.

Los días 20 y 21 de agosto, jueves y viernes, el corte afectará al sentido norte de la calzada, dirección Behobia, y la circulación se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, accediendo por el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26,950, y volviendo de nuevo a la N-121-A por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34,950.