Programado un corte y desvío de tráfico este viernes en la N-121-A por trabajos en el interior del túnel de Belate

Obras de duplicación del túnel de Belate.

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en sentido Pamplona (sentido sur) entre los puntos kilométricos 35 y 27 permanecerá cortada este viernes, 27 de febrero, desde las 8.00 a las 11.00 horas, han informado desde el Gobierno de Navarra.

El tráfico en sentido Pamplona se desviará por la carretera local NA-1210, Ventas de Arraitz-Endarlatsa (Puerto de Belate). Mientras, el tráfico en sentido Behobia (norte) se mantendrá por la carretera N-121-A, sin afecciones.

Durante el tiempo del corte se procederá a la realización de trabajos de traslado de sismógrafos, de limpieza del túnel y el mantenimiento de la señalización.