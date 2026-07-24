Programado un corte de tráfico del 27 al 31 de julio en la N-121A, en las inmediaciones de los túneles Belate y Almandoz

Boca sur del túnel de Almandoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada durante cinco jornadas consecutivas, desde las 7 horas del lunes 27 de julio hasta las 14 horas del viernes 31 de julio, en ambos sentidos de circulación.

El tráfico rodado se desviará en sentido sur hacia Pamplona, como en sentido norte hacia Francia, por la carretera NA-1210, puerto de Belate, accediendo y saliendo de la misma tanto por el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26,950, como por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34,950, ha informado el Ejecutivo navarro.