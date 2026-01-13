Programado un corte de tráfico este miércoles en la N-121-A, entre los túneles de Belate y Almandoz

N-121-A a la altura de la boca norte del túnel de Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, día 14, la calzada sentido Irun a Pamplona de la carretera N-121-A permanecerá cerrada en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz desde las 8 a 18 horas. El tráfico rodado en sentido norte, Pamplona a Irun, se mantendrá sin afecciones.

La circulación en sentido sur Pamplona se desviará por la NA-1210, Puerto de Belate, a partir del enlace en el punto kilométrico 35, boca norte del túnel de Almandoz, según ha informado el Gobierno foral.