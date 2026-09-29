Prohibido circular en bicicleta en la NA-7010 desde el 30 de septiembre por la ejecución de la variante ferroviaria

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde el 30 de septiembre y durante los próximos nueve meses, se ha programado un corte de tráfico que afectará solo a cicloturistas en la NA-7010 debido a la ejecución de las obras de la variante ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien.

Esta afección no afecta al tráfico rodado, pero sí restringe el paso de ciclistas debido a las características de la vía, así como el intenso tráfico de vehículos pesados que se prevé, ha informado el Gobierno foral.

La afección al tráfico de ciclistas se realiza en el tramo de la carretera NA-7010, entre el punto kilométrico 7,370 (cruce de Ororbia) y el punto kilométrico 16,415 (cruce del Valle de Ollo).

RECOMENDACIONES PARA EL TRÁFICO DE CICLISTAS

Asimismo, durante el transcurso de las obras se recomienda a los ciclistas no transitar por la PA-30, en el tramo comprendido desde el punto kilométrico 22,850 (glorieta Orkoien) hasta el 23,630 (Arazuri), así como en la carretera local NA-700, desde el punto kilométrico 5,200 (Arazuri) hasta el 8 (Cruce de Ororbia).