La propuesta del Gobierno de eliminar el impuesto al patrimonio empresarial divide a los socios del Ejecutivo

Publicado 30/09/2019 13:05:52 CET

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Gobierno foral de eliminar el impuesto al patrimonio empresarial ha dividido a los socios de Gobierno ya que mientras PSN la defiende y Geroa Bai dice que trabajarán en este "desacuerdo", Podemos e I-E se han mostrado en contra, igual que EH Bildu. Navarra Suma, sin embargo, está a favor de la propuesta del Ejecutivo.

Así, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez Nievas ha señalado que apoyan "totalmente" la eliminación de dicho impuesto. "Bienvenida a la consejera, en lo que sea ayudar al tejido empresarial y eliminar una discriminación con otras CCAA siempre estaremos dispuestos a negociar. Es una propuesta buena para el tejido empresarial y estamos a favor; con nosotros tiene la puerta abierta y sería la primera vez que nos llaman de este Gobierno para negociar", ha apuntado.

Pérez Nievas ha defendido el programa político de Navarra Suma y "somos consecuentes y no hemos cambiado". "No vamos a hacer jamás que para que se fastidie este Gobierno se fastidie la ciudadanía", ha comentado, para comentar que "si quieren llegar con nosotros a un pacto fiscal, lo haremos". "El PSN no se va a atrever a dar ese paso, está condicionado por el cuatripartito", ha dicho, para afirmar que "van a primar el sillón de la presidenta".

En cuanto al IRPF para las madres, Pérez Nievas ha señalado que es "voluntad política" y "no se quiere hacer porque se está condicionado por la acción del cuatripartito". "Se está engañando a las madres", ha dicho, para indicar que "el PSN es rehén de sus acuerdos con sus socios".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "la consejera ha hecho una propuesta para equiparar el impuesto al resto de España". "Tenemos unas competencias fiscales para ejercerlas y que la ciudadanía esté en mejores condiciones o por lo menos las mismas", ha dicho, para añadir que "las propuestas van a ser dialogadas dentro de este Parlamento con los 50 parlamentarios, sean de un grupo o de otro, intentaremos buscar acuerdos entre diferentes para llevar a cabo las mejores políticas".

Preguntado si esta medida podría poner en riesgo el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, el socialista ha opinado que "tienen que ser negociados en su conjunto" y "no creo que se cuestionen unos Presupuestos por una medida puntual". "Cuando el Gobierno traiga el anteproyecto de Presupuestos podremos hablar, pero vendrá marcado por la hoja de ruta de los cuatro partidos del acuerdo programático", ha expuesto.

Alzorriz ha indicado, sobre la devolución del IRPF a las madres, ha señalado que "me quedo con las palabras de la presidenta de que va a devolver ese dinero a las madres". "El mecanismo se va a buscar siempre dentro de la legalidad, pero se va a buscar y se va a encontrar", ha expuesto.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que su grupo "ha dejado acreditada su posición no convencida al cien por cien en la primera reforma fiscal" y "vamos a trabajar en lo que es un desacuerdo tasado a lo largo de la legislatura en que la correlación de gastos e ingresos sea razonable".

Sobre si este impuesto podría dificultar los Presupuestos, ha dicho que "la correlación de gastos e ingresos no está necesariamente ligada a una fórmula impositiva y otra". "Las políticas son progresistas buscando la mayor eficacia y efectividad", ha comentado, para añadir que "una política fiscal es una política viva y ha de moverse con la sociedad".

Preguntada si estarían dispuestos a sacar este impuesto con Navarra Suma, ha comentado que "en la pasada legislatura Geroa Bai coincidió con PSN o Navarra Suma en algunos temas impositivos" o "I-E encontró apoyo en PSN o Navarra Suma en las listas únicas". "No hay que demonizar a ninguna formación de este Parlamento", ha indicado, para añadir que "el encuentro para trabajar con mayor eficacia con cualquier de las fuerzas del Parlamento no lo vamos a rehuir de ninguna manera".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado un "mal comienzo" en política fiscal esta propuesta del Gobierno, una medida que "puede beneficiar a unos cientos de navarros privilegiados". "Una medida que estaba para estudio nos parece extraño que viniera ya con el aval de la consejera", ha dicho, para afirmar que "nos parece negativo y no es el camino que vamos a defender".

Tras señalar que este tema "tendrá que aclararse primero en las fuerzas que apoyan al Gobierno", Araiz ha comentado, sobre si será un obstáculo para negociar los Presupuestos, que "queremos hacer una evaluación de las líneas generales de los Presupuestos". "Si se van a plantear medidas fiscales que supongan una pérdida recaudatoria, mal camino", ha comentado, para añadir que "si quiere el Gobierno aprobar los ingresos con la derecha y los gastos con EH Bildu tendrá un problema".

Sobre el IRPF de las madres, el portavoz de EH Bildu ha comentado que mantienen su postura. "Se ha hecho mucha demagogia de este tema y poca defensa del autogobierno de Navarra. Veremos qué dicen los tribunales", ha añadido, para indicar que "estamos de acuerdo con la modificación del 1 de enero promovida por el Gobierno anterior en la que se plantea la deducción en función de las rentas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que esta propuesta de la consejera es un "desacuerdo tasado" en el acuerdo programático y "se generará una comisión para hacer un seguimiento y estableciendo los protocolos en torno a los desacuerdos". "Nosotros no vamos a votar a favor", ha indicado.

Sobre el IRPF de las madres, el parlamentario de Podemos ha comentado que "comparten" que se espera a ver qué dice la sentencia judicial.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha mostrado también su posición en contra a esta propuesta de la consejera, que ha considerado "una regresión y una pérdida de 5 millones de ingresos". "Sería totalmente contraria a nuestra política fiscal", ha dicho, para señalar que "nuestra propuesta es avanzar en una fiscalidad más progresiva y aumento del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas", ha comentado.