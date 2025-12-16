Próxima ampliación de fondos estatales para el programa MOVES III 2025

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) ha informado al Gobierno de Navarra de la aprobación de ampliación de fondos solicitada previamente, para poder dar cobertura a las solicitudes recibidas en el programa de ayudas MOVES III 2025. Esta ampliación supone un total de 5 millones de euros que se destinarán a cubrir la alta demanda de expedientes registrados, ya que los fondos destinados a la Comunidad foral se agotaron con las solicitudes de ayudas recibidas hasta el mes de agosto de 2025.

A pesar de haber agotado los fondos, el plazo de solicitud de dichas ayudas continúa abierto hasta el 31 de diciembre del 2025. Por ello, el Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, a través del Servicio de Transición Energética, solicitó a principios de octubre una petición de ampliación y poder cubrir así, las solicitudes recibidas hasta el último día de este año 2025.

Esta petición fue abordada por IDAE el pasado viernes, permitiendo a Navarra ampliar de nuevo su presupuesto en 5 millones de euros adicionales para poder cubrir la alta demanda existente en dicha convocatoria de ayudas.

Se informa a la ciudadanía que, en vista del plazo escaso para poder realizar dichas solicitudes de ayudas con fecha límite el próximo día 31 de diciembre, no es necesario adquirir el vehículo antes de esa fecha, pudiendo tramitar la solicitud mediante la presentación de tres presupuestos.

IMPORTANTES DEDUCCIONES FISCALES

Como ya se ha informado con anterioridad, estas ayudas cuentan con deducción fiscal. En el caso de la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, la deducción asciende al 30% para vehículos eléctricos puros y al 5% para los híbridos. Si se solicita ayuda para la infraestructura de recarga, se podrá deducir hasta un 15% si la potencia es inferior a 7,4 kW; hasta un 17%, si la potencia varía entre 7,4 kW y 22 kW; y hasta un 20%, si la potencia es superior a 22 kW.

Estas ayudas pueden ser solicitadas por personas físicas, profesionales autónomos, comunidades de propietarios, personas jurídicas, sector público y otras entidades en el portal de navarra.es.