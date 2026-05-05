La próxima semana se podrán recargar los vehículos eléctricos de forma gratuita en tres aparcamientos de Pamplona

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Telpark van a poner en marcha una iniciativa conjunta para impulsar el uso del vehículo eléctrico, que ofrece recarga gratuita en tres aparcamientos subterráneos de la ciudad, la semana entre el 11 y el 17 de mayo. Telpark, empresa concesionaria del estacionamiento regulado en Pamplona, cuenta con tres aparcamientos: el de la Zona Hospitalaria, el de Baluarte y el de Blanca de Navarra.

En estos tres aparcamientos se podrá recargar el vehículo eléctrico sin coste, a través de la aplicación de Telpark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y gestionar el proceso de forma digital y sencilla. Las personas usuarias podrán utilizar 25 puntos de recarga semi rápida de hasta 22 kW y 4 puntos de carga rápida de hasta 60 kW. La medida busca facilitar el acceso a la red urbana de carga existente y favorecer que más ciudadanos y ciudadanas incorporen la recarga pública a su día a día, ha informado el Ayuntamiento.

Esta actuación se enmarca, ha expuesto, en "el compromiso compartido de las dos entidades por avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, reduciendo emisiones y apoyando la transición energética desde soluciones concretas y accesibles para el ciudadano". El Ayuntamiento de Pamplona participa en esta iniciativa en el marco de la estrategia municipal de movilidad sostenible, que "contribuye a consolidar una ciudad más eficiente y comprometida con la transición energética".

Telpark gestiona en Pamplona más de 2.400 plazas en sus tres aparcamientos subterráneos. Su aplicación cuenta con más de 6,2 millones de usuarios y una red que supera los 1.500 puntos de recarga eléctrica.