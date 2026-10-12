Un proyecto europeo busca combatir la obesidad con inteligencia artificial e intervenciones personalizadas

Las investigadoras de la Universidad de Navarra Leticia Goñi, Cristina Razquin, Vanessa Bullón, Maira Bes y Maite Sesma. - MANUEL CASTELLS-UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo BETTER4U, financiado por el programa Horizonte Europa y que reúne a 28 socios de siete países, entre los que se encuentra la Universidad de Navarra, busca combatir la obsedidad a través de la inteligencia artificial e intervenciones personalizadas.

La Universidad de Navarra ha destacado en una nota que la obesidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la salud pública. Su prevalencia se ha triplicado casi en todo el mundo desde 1975 y en la actualidad más de mil millones de personas conviven con ella.

"En Europa, cerca del 60% de los adultos sufren sobrepeso u obesidad. En España uno de cada cuatro adultos vive con obesidad y, si no cambia la tendencia, se estima que esa cifra alcanzará al 37% en 2035", ha explicado la doctora Maira Bes-Rastrollo, catedrática del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e investigadora del Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra. "No se trata solo de un problema de peso. La obesidad está asociada a más de 200 complicaciones de salud, desde diabetes tipo 2 hasta enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres, y supone una enorme carga para los sistemas sanitarios", ha apuntado.

El proyecto BETTER4U integrará datos de aproximadamente un millón de personas procedentes de grandes cohortes y biobancos, combinando información genética, de estilo de vida, bioquímica, clínica y del microbioma. Es, además, el primero en incorporar los llamados "índices de riesgo genético" a un modelo de inteligencia artificial capaz de generar recomendaciones individualizadas. "La idea de fondo es esperanzadora. Aunque la predisposición genética aumenta el riesgo, sus efectos pueden reducirse con hábitos saludables sostenidos, como una buena alimentación, actividad física regular y menos sedentarismo", ha señalado Bes-Rastrollo.

El modelo de IA recogerá información detallada de cada persona, desde su perfil genético hasta sus hábitos de estilo de vida, para ofrecer recomendaciones dietéticas y de comportamiento a medida, con ajustes continuos gracias a la monitorización en tiempo real.

Esta estrategia se evaluará mediante un ensayo clínico de seis meses en siete países europeos, con más de 1.000 adultos con sobrepeso u obesidad, que comparará las recomendaciones personalizadas frente a la atención estándar. Para lograrlo, se combinarán el seguimiento continuo mediante una aplicación móvil, un reloj inteligente y acompañamiento profesional personalizado. El proyecto tiene en cuenta, además, las diferencias culturales, incluidos los hábitos alimentarios de cada país.

"BETTER4U aspira a ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud, favoreciendo una pérdida de peso sostenida, la reducción del riesgo metabólico y una mejor calidad de vida", ha destacado Bes-Rastrollo. Ha apuntado, además, que "las intervenciones personalizadas podrían reducir tratamientos poco eficaces y complicaciones evitables, aliviando la presión sobre los sistemas sanitarios". "En definitiva, una apuesta por una medicina más precisa, equitativa y sostenible frente a una enfermedad que afecta ya a millones de personas", ha señalado.

En el estudio clínico BETTER4ALL pueden participar personas de 18 a 65 años con sobrepeso u obesidad (IMC = 25) que dispongan de un smartphone Android y puedan desplazarse a Pamplona para las visitas presenciales. La intervención es gratuita e incluye un programa de seis meses con acompañamiento profesional y seguimiento mediante un reloj inteligente y una aplicación móvil, una revisión médica, análisis de sangre y de microbioma, y una puntuación de riesgo genético para la obesidad. Más información e inscripciones en el 717 716 511 (vía WhatsApp) o en el correo electrónico better4u@unav.es.