El proyecto 'Fronteras de Hormigón' cumple diez años en los que se han recuperado 30 bunkers franquistas en el Pirineo

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, visita en Lesaka al campo de voluntariado juvenil que localiza y recupera búnkeres del franquismo en el Pirineo navarro. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Fronteras de Hormigón' cumple diez años en los que se han logrado recuperar una treintena de bunkers franquistas en el Pirineo navarro gracias al compromiso de 400 jóvenes. Los trabajos en la fortificación de Baztán (Alkurruntz) que termina esta semana han completado el programa de este verano organizado por el Instituto Navarro de la Memoria y el Instituto Navarro de la Juventud.

En la primera quincena de agosto llevó los campos de voluntariados también a Lesaka, donde fueron visitados por la vicepresidenta Ana Ollo. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia por parte del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, con una doble vertiente que tiene que ver con "la sensibilización y el trabajo con las nuevas generaciones y en la que se propicia una transmisión dialogada de la memoria (Escuelas con Memoria) que se desarrolla en los propios espacios de represión (Lugares con Memoria)".

El proyecto 'Fronteras de Hormigón' es por tanto un cruce de caminos de ambas líneas y donde se enmarcan estos campos de trabajo de voluntariado que se desarrollan desde hace años en colaboración con el Instituto de la Juventud. En las dos primeras ediciones (2017 y 2018), los campos de trabajo acogieron a jóvenes de entre 18 y 29 años originarios tanto de otras autonomías como también de diferentes países (Corea del Sur, Italia, Francia, Bélgica, Rusia).

A partir de 2019, además de una tanda con mayores de edad, se incorporó un grupo de menores de entre 15 y 17 años de otras comunidades. En 2020, debido a las restricciones por la pandemia del COVID 19, sólo hubo un campo con jóvenes de entre 18 y 24 años procedentes de Navarra y la CAV. En 2021 se organizaron dos tandas de jóvenes voluntarios a nivel estatal, el primer grupo compuesto de 25 personas con edad comprendida entre los 15 y 17 años y el segundo grupo compuesto por otras 25 personas de 18 a 24 años.

En 2022 se llevaron a cabo tres tandas, una de ellas dirigida a jóvenes de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra de entre 15 y 17 años; otra con menores también de 15 a 17 años de diferentes autonomías; y, finalmente, una tanda con jóvenes de 18 a 24 años con participación también internacional (Francia, Italia, México y Turquía). En 2023 se realizaron dos ediciones, ambas con menores de entre 15 y 17 años de procedencia estatal, cifra que se ha repetido en los últimos tres años. En este verano ha habido dos tandas: 25 jóvenes trabajaron en el monte Aguiña de Lesaka desde el 1 al 15 de agosto mientras que entre el 16 y el 30 de agosto otros tantos han estado en Baztán (Alkurruntz).

En esta ocasión, además de limpiar algunos de estos elementos tanto en el entorno del monte Agiña, en Lesaka ahora (y más adelante en el de Alkurruntz, en Baztán), es que se están llevando a cabo labores de mejora de señalización de las rutas ya existentes que se fueron desarrollando con los campos previos. Con el fin de facilitar la accesibilidad, mediante un trabajo conjunto con el CI Donibane, alumnos de dicho centro fabricaron una serie de postes de señalización que se irán colocando en las diferentes rutas existentes. Durante los campos de voluntariado está previsto señalizar en concreto las rutas de Lesaka-Oiartzun y Otsondo.

Además de la propia limpieza de las estructuras, retirando vegetación y tierra que haya podido ir sellando los accesos y mirillas, una labor destacada, es la de recopilar e inventariar los escritos que puedan conservarse de muchos de estos búnkeres. En muchos casos se trata de nombres propios, fechas, etc., relacionados con aquellos hombres implicados en su construcción. Según ha indicado el Gobierno en una nota, las primeras construcciones hasta inicios de los años 40 fueron llevadas a cabo por prisioneros y represaliados encuadrados en Batallones de Trabajadores, mientras que la segunda fase se llevó a cabo con soldados de reemplazo.

UNA LÍNEA FRONTERIZA

La frontera navarra está salpicada de casi 2.000 fortificaciones -más de 10.000 en toda la cordillera pirenaica- levantadas por el régimen franquista en prevención de una invasión aliada o republicana por los Pirineos que finalmente nunca llegó, ha indicado el Ejecutivo. Estas edificaciones (que incluían desde los elementos para ametralladora, para cañón anticarro, mortero, refugios, etc.) se construyeron en lo que es el territorio foral en dos tandas. En la primera fase, hasta 1940, se hicieron un total de 115. De la segunda fase (hasta 1955 aproximadamente) 1.836. De esta segunda fase se planificaron 2.884 por lo que 1.047 se quedaron sin construir.

Desde su puesta en marcha en 2017, el trabajo voluntario de más de 400 jóvenes de diferentes autonomías y países ha permitido la recuperación de una treintena de fortificaciones en Burguete, Igal, Erratzu, Bera, Lesaka, Eugui o Isaba, entre otros emplazamientos. El proyecto incluye estos campos de voluntariado juvenil organizados y cofinanciados entre el Instituto Navarro de la Memoria de la Dirección General de Memoria y Convivencia y el Instituto Navarro de Juventud del departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en colaboración también con las entidades locales de cada zona.