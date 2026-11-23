Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona para 2027 alcanza los 299,6 millones de euros, un 1,9% más respecto a 2026, cuando la cifra se situó en los 293.786.620 euros, y se convierte en "la propuesta presupuestaria más alta que ha tenido Pamplona en toda su historia".

Cuatro son las prioridades que fija la propuesta, aprobada este lunes por la Junta de Gobierno Local del Consistorio: completar proyectos ya iniciados como la reforma del paseo de Sarasate; poner en marcha dotaciones ya comprometidas como el civivox de Erripagaña o el espacio cultural de los Cines Guelbenzu; la redacción de proyectos clave como la rotonda de San Jorge, el planeamiento de Donapea o el futuro Museo Memorial contra el Fascismo; y dotar económicamente al Plan de Vivienda y Pacto de Ciudad por el Clima.

Además, el proyecto contempla también la mejora de la cartera de servicios municipales (el gasto en personal sube un 5,7% hasta los 129,8 millones), inversiones en los barrios (se sitúan en torno a los 20 millones) y consolidación de los avances en materia social (38 euros de cada 100 son para gasto social).

La propuesta, presentada en rueda de prensa por la concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno, y el director de Hacienda, Aitor Navarro, incluye también partidas para el mantenimiento de Condestable (446.248 euros), intervenciones en el edificio de la antigua estación de autobuses (350.000 euros) y obras de reparación del vaso de la piscina de chapoteo de Aranzadi (305.000 euros).

Según Garbiñe Bueno, son unos presupuestos "equilibrados en lo económico, comprometidos con el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus gentes, y ambiciosos en la consolidación de la economía y en el desarrollo de los compromisos adquiridos". "Aunque este proyecto cuenta ya con respaldo mayoritario, aún no responde a un acuerdo presupuestario cerrado, quedan flecos pendientes y de concretar y seguimos trabajando en la negociación", ha señalado, tras explicar que hasta el 11 de diciembre está abierto el plazo para recibir enmiendas.

INVERSIONES: 71 PARTIDAS ORDENADAS EN CINCO GRANDES GRUPOS

En cuanto a las inversiones, el proyecto prevé inicialmente 71 partidas que suman 28.334.070 euros. Se dividen en cinco grupos: finalización de obra ya iniciada, nuevas obras, planificación y proyectos,; dotación para los grandes planes; y mejora de infraestructuras.

Respecto al primer grupo, destacan los 7,3 millones de gasto previstos para la finalización de las obras del paseo de Sarasate (presumiblemente en mayo), lo que supone la mayor partida de la inversión comprometida inicialmente en estos presupuestos dentro de los capítulos 6 y 7. En este mismo grupo se incluyen también los 1,68 millones que costará la reurbanización de la Cuesta de La Reina o los 0,9 millones de las obras en Monasterio de Urdax.

En el capítulo de nuevas obras, destaca el millón de euros de la reforma de la plaza de Santa Ana, los 586.000 euros reservados para iniciar las obras del futuro civivox de Erripagaña, la redacción del proyecto y el inicio de las obras en los antiguos Cines Guelbenzu, la construcción del futuro centro ocupacional de Aranzadi ubicado en las antiguas huertas de Agustinas (438.627 euros) o el ascensor de Calderería (204.000 euros).

En lo que a planificación se refiere, destacan las tres reservas de crédito para proyectos relacionados con la reordenación del barrio de San Jorge: 176.500 euros para la redacción del proyecto de la rotonda central (incluyendo el soterramiento), 250.000 euros para el inicio de esa obra y otros 180.000 euros para la ampliación del aparcamiento disuasorio de Doctor Repáraz.

Otros gastos comprometidos para iniciativas clave son los 484.000 euros para la redacción final del proyecto del futuro Museo Memorial contra el Fascismo en lo que hoy son los Caídos; los 283.000 euros para el nuevo planeamiento de Donapea; los 85.000 euros de la futura Supermanzana de Iturrama, los 75.000 euros del proyecto de parking de Santo Domingo o los 50.000 del de reforma del Aquavox de San Agustín.

Bajo el paraguas del Pacto de Ciudad por el Clima se agrupan varios proyectos: 900.000 euros para Biziki (servicio de bici eléctrica), 648.400 euros para el programa de renaturalización de patios, 200.000 euros para el plan de adaptación de edificios al cambio climático, entre otros.

38 EUROS DE CADA 100 PARA GASTO SOCIAL

Bueno ha destacado que casi 38 euros (37,9) de cada 100 de los que gastará el Ayuntamiento en 2027 se destinará a gasto social, incluyendo también las partidas destinadas a vivienda, colegios, escuelas infantiles, juventud, cooperación al desarrollo o promoción cultural y deportiva. Por su parte, 26,5 euros de cada 100 se destinará a "mejora de la ciudad consolidada e impulso de la ciudad futura", y 17,3 euros de cada 100 se destinarán a "cimentar la ciudad de la convivencia" a través del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En cuanto a áreas, las de Conservación Urbana y Sanidad y de Seguridad y Convivencia Ciudadana son las dotadas con mayor cuantía en el presupuesto, con 59,8 y 51,8 millones, respectivamente.

De forma porcentual, los mayores incrementos se registran en Hacienda y Contratación Pública (un 15,9% hasta los 14,5 millones), en Proyectos Estratégicos y Movilidad (un 15% hasta los 8,7 millones), en Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 (un 14.6% hasta los 16,7 millones), en Acción Social (un 12% hasta los 34,3 millones), Recursos Humanos (un 11% hasta los 37,8 millones) y en Educación, Participación Ciudadana y Euskera (un 10,1% hasta los 28,2 millones).

Por debajo del 10% de incremento, pero con más presupuesto que en este 2026, se encuentran las áreas de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural (un 8% más hasta los 45 millones); Gerencia y Asesoría Jurídica (un 6,5% más hasta los 10,9 millones), Cultura Fiestas y Deporte (un 1,8% más hasta los 23,6 millones) y Seguridad Ciudadana y Convivencia (un 0,3% más hasta los 51,8 millones).

Tres áreas contarán con menos de presupuesto que el año pasado, debido, sobre todo, al final de la financiación de proyectos europeos Next Generation. Se trata de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, que dispondrá de 6,1 millones de euros (tenía algo más de 9); Conservación Urbana y Sanidad, con un descenso del 7,2%, de 64,5 a 59,8 millones, y Alcaldía, con una caída del 6,3%, de los 2.036.249 euros de 2026 a los 1,9 del año que viene.

SUBEN LOS GASTO DE PERSONAL Y LOS INGRESOS POR TASAS

Por su parte, sube un 5,7% el gasto de personal, pasando de los 122,4 millones previstos para este año a los 129,8 consignados para 2027. El gasto corriente se mantiene en torno a los 101 millones, con un ligero incremento para el año que viene. Personal y gasto corriente se llevan el 84% del gasto presupuestado.

Suben un 22% los gastos financieros, de 834.000 euros a 1.020.000 euros, y un 7,8% las transferencias corrientes de 28,7 millones a 30,9. El fondo de contingencia multiplica su cuantía, de los 100.000 euros de 2026 a los 4 millones para este 2027.

En cuanto a ingresos, más de la mitad proceden de las transferencias corrientes de otras administraciones. Los 153,6 millones presupuestados para este año suponen un 5,8% más que los 145 del pasado 2026.

Los ingresos por impuestos directos crecen por debajo del IPC (un 1,6%, de 64,8 a 65,9 millones), al igual que los impuestos indirectos (un 2,3%, de 10 a 10,2 millones). Las tasas y precios públicos, tras el incremento del IPC, subirán un 6,2%, de 40,6 a 43,1 millones. Caen un 30% los ingresos por enajenaciones (ventas de bienes o terrenos municipales), de 22 a 15,3 millones de euros.