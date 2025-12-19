El proyecto TwIN en Navarra presenta su legado en innovación digital y su proyección de futuro

Asistentes al evento 'Legado TwIN – Gemelos digitales en Navarra'. - PABLO LASAOSA - GOBIERNO DE NAVARRA

El proyecto TwIN en Navarra ha celebrado el evento 'Legado TwIN - Gemelos digitales en Navarra', un encuentro que ha servido para presentar los resultados alcanzados y el legado generado tras un año de trabajo en torno a la tecnología de los gemelos digitales territoriales.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y coordinada por la sociedad pública Tracasa Instrumental, ha contado con la colaboración de CEIN y Polo IRIS y con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la iniciativa RETECH.

Desarrollado a lo largo de 2025, TwIN en Navarra ha tenido como propósito "explorar el potencial de los gemelos digitales territoriales como herramienta de innovación y mejora de la gestión pública, promoviendo la colaboración entre administraciones, empresas y agentes del ecosistema innovador", explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

El proyecto ha contado con una inversión total de 5,03 millones de euros, de los cuales el 75% procede de financiación europea, y se ha enmarcado en la estrategia regional de digitalización y desarrollo inteligente del territorio.

El proyecto TwIN en Navarra se ha desarrollado a través de dos programas complementarios con el objetivo común de "aprovechar el potencial de los gemelos digitales para responder a los retos estratégicos del territorio". Por un lado, TwIN GovTech, un programa de pilotos para resolver retos reales de la ciudad de Pamplona. Por otro lado, TwIN Lab, un espacio para aprender, experimentar y conectar.

UN LEGADO DE COLABORACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA

Durante el evento, representantes institucionales han destacado el valor de TwIN en Navarra como laboratorio de innovación aplicada y ejemplo de colaboración público-privada.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha destacado que los gemelos digitales se han convertido en una "herramienta fundamental" para la transformación tecnológica de la industria. "Por eso desde el Gobierno de España hemos dado a estas nuevas tecnologías un impulso definitivo", ha señalado, y se ha referido, en concreto, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la Agenda España Digital 2026 como "la hoja de ruta que hemos seguido durante estos años para convertir nuestro país en un referente en el uso de las nuevas tecnologías digitales, para mejorar la competitividad económica y para garantizar la inclusión digital de toda la población".

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha resaltado que "la innovación territorial exige unir capacidades: políticas públicas, tecnología y conocimiento especializado. Proyectos como TwIN en Navarra demuestran que la colaboración público-privada permite abordar retos complejos con mayor rigor y velocidad. Los gemelos digitales son ya una infraestructura estratégica para planificar mejor, anticipar escenarios y avanzar hacia modelos de gobierno más sostenibles y basados en evidencia".

Por su parte, Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, ha señalado que "la ciudad ha decidido situarse en la vanguardia de aquellas que experimentan y prueban nuevas soluciones para mejorar los servicios públicos. Formar parte de TwIN en Navarra encaja plenamente con nuestra estrategia y nos ha permitido explorar enfoques prácticos para ámbitos como la movilidad, el urbanismo, la energía o la calidad del aire. La experiencia del proyecto refuerza nuestra voluntad de consolidar una cultura interna de innovación continua, más ágil, colaborativa y conectada con el ecosistema local".

Finalmente, el director gerente de Tracasa Instrumental, Daniel Goñi, ha destacado que "Tracasa ha actuado como pieza clave en la arquitectura tecnológica y metodológica de TwIN en Navarra. El proyecto ha permitido consolidar un marco de trabajo para desarrollar y escalar gemelos digitales en la comunidad, generando estándares, herramientas y aprendizajes reutilizables para futuros servicios digitales. El camino no termina aquí: se abre una fase de maduración y aplicación real en nuevos ámbitos, y Tracasa reafirma su compromiso de seguir liderando, junto al resto de actores, la evolución del universo TwIN en los próximos años".

Además de las intervenciones institucionales, el evento ha incluido una presentación de los resultados por parte de las entidades participantes en TwIN GovTech y TwIN Lab, que han mostrado sus productos mínimos viables, prototipos y soluciones en un formato pitch organizado en cuatro espacios temáticos.

En el espacio de 'Sostenibilidad', Tesicnor, Ingreen, Kunak y Prisma han presentado soluciones centradas en la monitorización medioambiental, la gestión de riesgos y la eficiencia en el uso de recursos naturales. En 'Urbanismo y movilidad', BIM6D, DCOD, Decide, Hupi y MACA Tudela han expuesto propuestas orientadas al diseño urbano, la gestión del espacio público y la planificación de infraestructuras de movilidad. En 'Energía y recursos naturales', Mosaik UBEM, SUNO, Allotarrak y Dateando han compartido proyectos enfocados en la eficiencia energética, los sistemas urbanos de calor y frío y el análisis avanzado de datos territoriales. Finalmente, en 'Robótica, tecnologías visuales e IoT', Bravo Drones Navarra, IED, AsignaWorks e i3i han mostrado desarrollos vinculados a la robótica aplicada, la simulación y la captura avanzada de datos.

Esta presentación temática ha permitido a las entidades compartir sus avances y demostrar el potencial de las soluciones desarrolladas para responder a retos reales del territorio, ante unas cien personas procedentes de administraciones públicas, empresas tecnológicas, universidades, centros de investigación, inversores y el ecosistema emprendedor.