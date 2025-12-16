El PSN acuerda los Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 2026

Imagen de la rueda de prensa del PSN sobre los Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona - PSN

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha alcanzado un acuerdo para los Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) de 2026, "fruto de una negociación política seria, rigurosa y responsable" que "permite mejorar de forma significativa el proyecto inicial y reforzar los servicios públicos comarcales".

En una nota de prensa, el portavoz del PSN en la MCP, Xabi Sagardoy, ha destacado que se trata de "un acuerdo pensado para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía, reforzar los servicios públicos esenciales y avanzar hacia una Comarca más moderna, más verde y cohesionada".

Sagardoy ha subrayado que el apoyo socialista a las cuentas "no es un cheque en blanco ni un acuerdo de estabilidad", sino un pacto "exigente y circunscrito estrictamente a los compromisos adquiridos". En este sentido, ha afirmado que el PSN "mantiene plena libertad para fiscalizar la gestión de la Mancomunidad y exigir el cumplimiento de cada uno de los acuerdos".

Uno de los "pilares fundamentales" del acuerdo es el transporte público. Según han señalado los socialistas, los presupuestos "recogen un nuevo Plan de Transporte 2026-2028 que da respuesta al crecimiento de la Comarca, a los nuevos desarrollos urbanísticos y a la reducción de emisiones".

"Hablamos de mejorar conexiones entre hospitales, universidades y barrios, de crear servicios rápidos en horas punta y de dar respuesta a demandas históricas de varios municipios", ha indicado Sagardoy.

El acuerdo "también avanza en accesibilidad universal en las villavesas, con mejoras en los sistemas de audio para personas con discapacidad y más formación para el personal, así como en las condiciones laborales de la plantilla conductora". "Mejorar el transporte público también significa cuidar a quienes lo hacen posible", ha apuntado el portavoz socialista.

Además, "se consolida la prueba piloto del minibús eléctrico en el centro de Pamplona y se mejora la conexión con el aeropuerto mediante un sistema de taxi concertado", además de la implantación de una gasolinera en el futuro Centro Ambiental.

En materia de residuos, el PSN defiende un modelo "más accesible, eficaz y corresponsable", apostando por el Centro Ambiental y por la mejora de los contenedores con tarjeta. En ese sentido, se "acelera" la renovación de contenedores, se implanta la recogida puerta a puerta en empresas del polígono de Ansoáin y se "mejora la gestión de voluminosos" mediante una nueva aplicación móvil.

"Frente al bolseo, actuamos con claridad: sancionar es necesario, pero educar y corresponsabilizar es imprescindible", ha remarcado Sagardoy.

Los presupuestos "refuerzan asimismo la apuesta por una Comarca más verde" con actuaciones como el futuro Bosque de Absorción de Carbono entre Mendillorri y Lezkairu, la regulación del acceso al Monte Ezkaba y la mejora de la limpieza del Parque Fluvial. También se recupera el Concurso de Pintura al Aire Libre del Molino de San Andrés, en Villava.

El PSN "apoya estos presupuestos desde la responsabilidad, pero también desde la exigencia política". "Seguiremos vigilantes para que cada compromiso se cumpla y para defender siempre el interés de la Comarca de Pamplona", ha apuntado.