El PSN afirma que el Plan de Convivencia de Pamplona "no es una opción, es una exigencia de ciudad"

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, junto con el resto de ediles socialistas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha valorado el diagnóstico sobre convivencia en la ciudad que ha presentado el equipo de Gobierno como "un paso importante" y ha afirmado que la elaboración del Plan de Convivencia de Pamplona "no es una opción, es una exigencia de ciudad".

Los socialistas han destacado que este plan "responde a una exigencia política impulsada por el PSN y debe convertirse en una prioridad de ciudad".

Curiel ha indicado que el diagnóstico "constata que Pamplona mantiene una convivencia razonablemente sólida en la vida cotidiana, apoyada en políticas públicas de igualdad, diversidad y mediación social". "Sin embargo, también identifica retos relevantes como el aumento de la polarización, la crispación política y la proliferación de discursos de odio, especialmente en torno a la migración", ha explicado.

En este sentido, la portavoz socialista ha destacado que "la convivencia no puede darse por supuesta, hay que cuidarla, fortalecerla y actualizarla con políticas públicas valientes y sostenidas en el tiempo".

Asimismo, el PSN de Pamplona ha puesto el foco en uno de los elementos "centrales" del diagnóstico, "el papel de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas como base imprescindible para construir convivencia". "Sin memoria, sin justicia y sin reconocimiento de las víctimas no hay convivencia real. No es un eje más, es lo que da legitimidad a todo el plan", ha señalado Curiel.

Los socialistas han defendido que el futuro plan "debe abordar de manera directa los principales desafíos detectados, entre ellos los discursos hostiles hacia la población migrante, el cansancio social ante la crispación política y los conflictos cotidianos en barrios y espacios públicos". "La convivencia no es solo ausencia de violencia. Es respeto, igualdad y reconocimiento. Y eso exige actuar frente a los discursos que dividen y generan desconfianza", han añadido.

En relación con la "memoria reciente", el PSN ha reclamado "claridad política y ética, defendiendo un enfoque basado en el rechazo inequívoco de todas las violencias y en el reconocimiento plural de todas las víctimas". "No hay jerarquías de víctimas, pero sí debe haber claridad ética y reconocimiento institucional sin ambigüedades. Pamplona no puede construir su convivencia mirando hacia otro lado", ha subrayado Curiel.

Por último, el grupo socialista ha destacado que el Plan de Convivencia "debe ser un instrumento útil, evaluable y con impacto real en la ciudad, y no quedarse en una declaración de intenciones". "Este plan tiene que ser creíble, aplicable y medible. Un verdadero pacto de ciudad que coordine políticas, marque prioridades y mejore la vida cotidiana de los barrios", ha señalado Curiel.