El PSN de Berriozar condena la agresión a un grupo de militares y rechaza la "utilización política" de los hechos

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSN de Berriozar ha reiterado este jueves su "condena rotunda y absoluta" a la agresión sufrida el pasado domingo por un grupo de militares que se encontraban viendo la final del Mundial de fútbol en la terraza de un bar de la localidad y ha rechazado la "utilización política" de estos hechos.

La portavoz socialista en Berriozar, Arantxa Ríos, ha afirmado en una nota que la agrupación del PSN en la localidad ha expresado esta condena "desde el primer momento, siendo además la primera formación política del municipio en hacerlo públicamente, porque entendemos que la violencia nunca tiene cabida en una sociedad democrática, independientemente de quiénes sean las personas implicadas".

Ríos ha subrayado que, "desde que se conocen los hechos, el PSN de Berriozar se interesa por el desarrollo de la investigación, mantiene contacto tanto con la Policía Municipal como con la Alcaldía y confía en que las pesquisas permitan identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables".

Por ello, el PSN de Berriozar ha lamentado "profundamente que se pretenda trasladar la idea de que el Partido Socialista no condena lo ocurrido o que se utilicen estos hechos para alimentar una confrontación política que en nada contribuye a esclarecer los acontecimientos ni a mejorar la convivencia". "Berriozar es un municipio que trabaja desde hace años por la convivencia, el respeto y la cohesión social. Ese esfuerzo colectivo, en el que participan instituciones, asociaciones, entidades y vecinos y vecinas forma parte de la identidad del municipio y se refleja diariamente en la vida de sus calles. Un hecho tan grave como el ocurrido el pasado domingo no puede empañar ese trabajo ni servir para estigmatizar a Berriozar como un pueblo conflictivo o intolerante", ha afirmado la portavoz socialista.

Arantxa Ríos ha destacado que "la convivencia se construye todos los días, desde el respeto y el diálogo, y precisamente por eso debemos ser especialmente responsables cuando sucede un hecho tan grave como este". "Condenar la violencia es una obligación democrática, pero también lo es evitar que se utilice para dividir a la ciudadanía o para dañar la imagen de un pueblo que es un referente de convivencia", ha añadido

Asimismo, el PSN ha considerado "preocupante que, a pocos días del pleno ordinario previo a las fiestas -tradicionalmente una sesión caracterizada por el consenso institucional y un clima de entendimiento entre los grupos municipales-, haya quienes pretendan romper ese espíritu mediante la presentación de iniciativas que únicamente buscan alimentar la confrontación política en torno a estos hechos". "Las fiestas de Berriozar siempre son un espacio de encuentro, respeto y convivencia. La responsabilidad de todos los representantes públicos pasa por contribuir a preservar ese clima y no convertir un episodio aislado, por grave que sea, en una herramienta de enfrentamiento político", ha señalado Arantxa Ríos.

El PSN ha mostrado su "compromiso con una convivencia basada en el respeto, la diversidad, la condena de cualquier forma de violencia y la confianza en el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para esclarecer los hechos".