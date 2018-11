PSN critica el "incumplimiento" de Barkos que "anunció para septiembre un Plan de Empleo que no existe"

Actualizado 02/11/2018 11:48:25 CET

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha criticado el "incumplimiento" de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "que anunció que para septiembre llevaría al Parlamento un Plan de Empleo, pero lo cierto es que no solo no lo ha hecho sino que ya en verano, en una entrevista, defendió que no era necesario".

"Otra contradicción y otro incumplimiento de la presidenta que, una vez más, se pliega a las presiones de sindicatos nacionalistas y de sus socios, y antepone paz en el cuatripartito a políticas en favor del interés general y en una materia que es la principal preocupación de la ciudadanía", ha reprochado la formación en un comunicado.

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha anunciado que pedirá la comparecencia de Barkos en el Parlamento para que explique "por qué ha incumplido su palabra y por qué ha dado la espalda a sus propios vicepresidentes, que llegaron a firmar un documento para impulsar un Plan de Empleo en el marco del Consejo del Diálogo Social.

Chivite ha asegurado que "la presidenta los ha dejado tirados porque ha priorizado no crearse problemas con sus socios a actuar como presidenta y atender una demanda ciudadana y apostar por un modelo de éxito como es el diálogo social". "La posición de los partidos de izquierdas debería ser de exigencia en esta materia y no de complicidad con la presidenta", ha señalado.

La dirigente socialista se ha comprometido a "recuperar esa senda, la del diálogo social" si está en el Gobierno en 2019 y ha resaltado que acordar un Plan de Empleo con los agentes económicos y sociales "será una prioridad" si es presidenta.