El PSN lanza un proceso de participación ciudadana para construir el programa electoral de las elecciones de 2027

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de "escucha activa" y participación ciudadana para construir el programa electoral de la formación socialista de cara a las elecciones forales de 2027, bajo la denominación 'Puntu bat, suma tu punto'.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, con motivo del inicio del curso político, Iso ha explicado que las próximas elecciones "serán una cita importante para Navarra" y "no queremos hacer como otras formaciones políticas, que empiezan este camino hablando de siglas", sino que antes de elaborar el programa electoral "queremos escuchar a la ciudadanía".

A su juicio, "cada persona tiene algo que aportar" y "queremos construir nuestro programa de abajo a arriba". "Queremos hacer un proceso serio, realista, ambicioso, valiente y pensado para Navarra. Hoy empieza un proceso con puntos de encuentro, conversación, participación y propuestas. Una suma de puntos que nos hará construir el mejor proyecto para Navarra", ha señalado.

El proceso, que se desarrollará entre septiembre y finales de diciembre o principios de enero, se estructura en torno a 4 ejes de participación: grupos de reflexión territoriales, con encuentros en zonas de Navarra para recoger propuestas sobre salud, vivienda, educación y convivencia; escucha a profesionales y colectivos, en el que la Ejecutiva regional del PSN dialogue con personas expertas en distintos temas; conversaciones en abierto, con jornadas, conferencias y mesas redondas con profesionales y personas de referencia; y una web que permita a la ciudadanía trasladar "inquietudes, reflexiones y propuestas".

(Seguirá ampliación)