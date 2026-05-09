El PSN llama a "reforzar" el proyecto europeo y reivindica los valores de "paz, unidad y progreso"

Archivo - La eurodiputada del PSN, Elena Sancho. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSN-PSOE Elena Sancho ha reivindicado la "importancia del proyecto europeo" a la vez que ha destacado "el compromiso socialista con los valores fundacionales de la Unión Europea".

En un comunicado, en el marco de la conmemoración del Día de Europa, Sancho ha expresado que "es un orgullo celebrar 76 años de la Declaración Schuman, punto de partida de lo que hoy es nuestra unión". Y ha reivindicado "en estos tiempos convulsos" los valores de "paz, unidad y progreso como el espejo en el que mirarnos para seguir construyendo una Europa fuerte y solidaria".

La socialista ha subrayado la "necesidad urgente de defender la paz" y ha resaltado que "estamos en el lado correcto de la historia y decimos claramente no a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una posición valiente y de sentido común que coincide con la que hemos mantenido en otros conflictos internacionales y en otras crisis, como en Ucrania o también en Gaza".

La eurodiputada ha llamado a "fortalecer la democracia, porque es más necesaria que nunca y debemos armar una respuesta global". En este sentido, ha considerado que las instituciones europeas "deben de ser mucho más activas en la defensa de modelo europeo, de la soberanía europea y de un modelo social que necesitamos reforzar para proteger". "Queremos una Europa que proteja a sus trabajadores y trabajadoras, que garantice salarios dignos y empleo de calidad, que refuerce sus servicios públicos y que no permita que la vivienda se convierta en un lujo inaccesible para la mayoría social", ha manifestado.

"Frente a mandatarios como Trump que utilizan la fuerza, tenemos que ser capaces de trasladar las grandes fortalezas de Europa. Porque Europa nació para demostrar que la política puede estar al servicio de la dignidad humana", ha subrayado Sancho, que ha insistido en que "debemos avanzar en una Europa que no sea dependiente de las energías de fuera, con el desarrollo de las renovables".

La socialista ha criticado que el Partido Popular "ha perdido sus complejos". "No es posible apelar a la alianza proeuropea de las fuerzas tradicionales para garantizar la estabilidad de las instituciones, pero luego negociar las políticas con la extrema derecha", ha criticado. "No vamos a permitir que mientras nosotros garantizamos la estabilidad institucional, las políticas se negocien con la extrema derecha", ha remarcado.

La eurodiputada socialista ha apelado a "la unidad y al compromiso ciudadano". "Ser parte de Europa es un privilegio. La unidad de Europa no está en venta. Mantengámonos firmes en los valores que nos han traído hasta aquí y sigamos avanzando juntos, porque Europa es la promesa de que el progreso compartido es posible", ha concluido.