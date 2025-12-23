El PSN de Pamplona apoyará la petición de dimisión de Ibarrola y Adanero realizada por el equipo de gobierno

Archivo - Imagen de los concejales del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado su "respaldo" a la decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal de "exigir responsabilidades políticas por el tratamiento público del caso de la agresión sexual ocurrida durante la carpa universitaria".

Así se han pronunciado este martes, después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) haya anunciado la presentación de una iniciativa en el próximo pleno ordinario de enero exigiendo la dimisión de los portavoces de UPN y PP en el Consistorio pamplonés, Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero, respectivamente, por difundir "mentiras y falsedades" sobre dicha agresión sexual.

En un comunicado, desde el PSN han indicado que "ante hechos de extrema gravedad, la prioridad debe ser siempre la protección de la víctima, el rigor informativo y el respeto institucional, y no la búsqueda de rédito político interesado".

"En un caso tan grave, la prioridad absoluta debe ser proteger a la víctima y encontrar al agresor, todo lo demás es ruido político que no ayuda ni a la justicia ni a la convivencia", ha expresado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel.

Los socialistas han considerado "especialmente grave" que "se hayan difundido informaciones no contrastadas y se haya señalado a personas posteriormente exculpadas, ignorando además la voluntad expresa de la víctima de no desvelar datos sensibles". Este comportamiento, a su juicio, "contribuye a la estigmatización de colectivos vulnerables y daña la convivencia en la ciudad".

"Pedimos a la señora Ibarrola que rectifique en todos los medios en los que habló, porque Pamplona no puede ser presentada como una ciudad insegura ni construida sobre la criminalización de colectivos vulnerables", ha incidido Curiel.

Según Curiel, "lo importante es encontrar al agresor y proteger a la víctima, no criminalizar el origen de las personas ni utilizar el dolor para hacer política". "Pamplona merece responsabilidad, rigor y convivencia; y eso es lo que el PSN seguirá defendiendo con firmeza", ha subrayado.