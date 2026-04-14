PSN Pamplona conmemora la proclamación de la II República destacando valores de "igualdad, libertad y justicia social"

Acto del PSN de Pamplona en comemoración de la proclamación de la II República - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSN de Pamplona ha celebrado este martes un acto de conmemoración de la proclamación de la II República destacando los "valores de igualdad, libertad y justicia social", que "no se tienen que quedar en el pasado", sino que "se tienen que seguir trabajando", fundamentalmente en el contexto actual de "avance de la ultraderecha, de la desinformación y de la manipulación".

Así lo ha indicado la secretaria general del PSN de Pamplona y portavoz socialista en el Consistorio pamplonés, Marina Curiel, que ha intervenido junto a la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, y el secretario de Memoria y Convivencia del partido y director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, frente a la antigua Casa del Pueblo, ubicada en la calle de la Merced de Pamplona.

Según Curiel, en el contexto actual, con "ese avance de la ultraderecha, de la desinformación y de la manipulación", es "muy importante conocer nuestro pasado con rigor, de dónde venimos, para construir sociedades de información críticas que puedan defender nuestra democracia".

"En un día como hoy es importante destacar esos valores de igualdad, libertad y justicia social, que son valores que no se tienen que quedar en el pasado, que se tienen que seguir trabajando, y desde Pamplona en eso estamos", ha indicado.

A continuación, Esther Iso ha subrayado que para el Partido Socialista "es un honor" y "una obligación moral y ética celebrar estos días". "La realidad democrática no nos puede llevar a vivir únicamente del pasado, pero sí ese pasado nos enseña cosas tan importantes como por qué debemos pelear en estos tiempos", ha manifestado.

También ha destacado la "crueldad con la que asesinaron personas que estaban defendiendo las siglas del Partido Socialista y de la UGT, personas que lo único que estaban intentando era mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Pamplona, en consecuencia, haciendo lo mismo que podemos estar haciendo cualquiera de nosotros en este momento, desde nuestras responsabilidades públicas y políticas que nos toca hacer, y cómo los asesinaron vilmente en esta casa, simplemente por defender unas ideas diferentes a las suyas".

En este sentido, ha hecho referencia a "ese auge que estamos teniendo de la ultraderecha" y de "esa desinformación que quieren meter en la juventud de que estos hechos ni ocurrieron, ni pasaron y parece que estamos intentando cambiar esa historia que tanto sufrimiento nos ha llevado al Partido Socialista y a la UGT aquí en Navarra y en toda España".

Tras considerar que actos como el de este martes son "obligados", ha valorado que "queramos recordar y que queramos saber qué es lo que aquí pasó, sobre todo para que no se vuelva a repetir, porque esto no se puede volver a repetir, y sobre todo para no copiar esos mantras o esas formas de hacer del pasado que tanto sufrimiento trajeron".

"Para el Partido Socialista es muy importante seguir trabajando como se está haciendo en este momento, hablando entre diferentes, creando espacios de opinión, espacios de diferencia política, pero ante todo de entendimiento por una sociedad más justa y una Navarra que vaya y mire al futuro", ha apuntado.

En este sentido, ha reclamado "que no nos quedemos en ese pasado anclado de lo que pasó, sino que miremos al futuro con esperanza y, sobre todo, aprendiendo de esas personas que dejaron el don más preciado que tienen, que son sus vidas, por pelear por la vida que hoy estamos gozando y mereciendo nosotros los que estamos aquí". "Creo que se lo debemos, creo que es un deber moral y ético del Partido Socialista y que el Partido Socialista mira desde el pasado, pero sobre todo a un futuro que no repita estos errores del pasado", ha incidido.

Por su parte, Martín Zabalza ha contextualizado el acto y ha relatado algunos fragmentos del momento de la proclamación de la II República, un día "especialmente alegre".

Entre otras cuestiones, Zabalza ha hecho referencia a las palabras proclamadas por el socialista Mariano Sáez Morilla: 'Navarros, pamploneses, hoy es día grande para España. En Madrid y en todas las ciudades y pueblos españoles se ha proclamado la República con un entusiasmo delirante, como lo hacemos en este momento nosotros. El pueblo español empieza hoy a gobernarse a sí mismo bajo la bandera de la República, que simboliza la libertad, la cultura y la tolerancia y respeto para las ideas, para todas las ideas y para todos los sentimientos de los ciudadanos'.

"Es decir, mandó un mensaje de convivencia desde el Ayuntamiento de Pamplona, que es algo que hoy sigue haciendo la agrupación socialista de Pamplona y el grupo municipal de Pamplona. En ese momento, dicen las crónicas que hubo muchos 'vivas' en la plaza del Ayuntamiento y no hubo ningún 'muera'. Y eso me parece importante. Había 'vivas' y mensajes de convivencia y de alegría", ha subrayado.