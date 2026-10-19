El PSN de Pamplona propone la atención presencial sin cita previa para todos los trámites municipales

Archivo - Los concejales del PSN de Pamplona Xabier Sagardoy, Marina Curiel y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona defenderá en la próxima comisión de Presidencia una declaración para "garantizar la atención presencial sin cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana para todos los trámites municipales y no únicamente para el registro y los certificados de padrón".

Los socialistas han explicado en una nota que "existe un sistema mixto que permite atender sin cita a primera hora, pero únicamente para determinadas gestiones prioritarias, por lo que es necesario avanzar hacia un modelo más accesible para toda la ciudadanía".

El PSN de Pamplona ha considerado que "el Ayuntamiento debe garantizar que cualquier persona pueda acudir presencialmente a realizar sus gestiones sin que la falta de una cita reservada se convierta en un impedimento para recibir atención".

En este sentido, ha subrayado que "la atención presencial sigue siendo fundamental para muchas personas y debe organizarse de manera que responda a las necesidades reales de la ciudadanía".

Los socialistas han puesto como "referencia" el modelo implantado por el Gobierno de Navarra desde el 2 de noviembre de 2023. "Las 30 oficinas de Atención Ciudadana y Registro del Ejecutivo foral atienden sin cita previa de 8 a 9.30 horas y, durante el resto de la jornada, dan preferencia a quienes tienen cita, pero también atienden a las personas que acuden sin ella cuando hay disponibilidad y amplía su horario hasta las 18 horas durante la mayor parte del año", han destacado.

Además, han señalado desde el PSN, "los datos del propio Gobierno de Navarra demuestran que este sistema mixto es viable y permite atender a miles de personas sin cita previa".

Según los datos recogidos en la declaración, "más de 10.500 personas fueron atendidas en la franja sin cita y otras 17.745 recibieron atención sin cita durante el horario habitual de cita previa, frente a 22.321 personas atendidas con cita".

La declaración que el PSN de Pamplona llevará a la comisión de Presidencia plantea dos acuerdos, que el Ayuntamiento "se comprometa a garantizar la atención presencial sin cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana para todos los trámites", y que "estudie la mejora y ampliación del sistema mixto para garantizar la atención sin cita a primera hora para todas las gestiones".

Los socialistas han afirmado que "facilitar el acceso a los servicios municipales debe ser una prioridad y recuperar la atención sin cita previa es una medida necesaria para avanzar hacia una Administración más cercana, accesible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía".