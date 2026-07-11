El PSN de Pamplona propone instalar una pantalla gigante en Yamaguchi para seguir la semifinal del Mundial

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado al equipo de gobierno la instalación de una pantalla gigante en el parque de Yamaguchi para que la ciudadanía pueda seguir el próximo 14 de julio la semifinal del Mundial que disputará la selección española contra Francia.

En una nota de prensa, el PSN recuerda que "Pamplona ya vivió una experiencia similar durante la pasada Eurocopa, cuando cientos de personas se congregaron en este espacio para animar a la selección en un ambiente festivo, familiar y de respeto". Por ello, ha considerado que "volver a habilitar este punto de encuentro sería una oportunidad para que vecinos, vecinas y visitantes disfruten juntos de una cita deportiva que puede ser histórica".

La portavoz socialista, Marina Curiel, ha señalado que "no se trata de un partido más. Dieciséis años después de que España disputara una semifinal mundialista y acabara conquistando el Mundial de Sudáfrica, la selección vuelve a situarse entre las cuatro mejores del mundo. Un acontecimiento deportivo de enorme trascendencia que ilusiona a millones de personas y que merece poder disfrutarse".

"Cuando un acontecimiento consigue ilusionar a todo un país, las administraciones deben facilitar que la ciudadanía pueda vivirlo de forma colectiva. La semifinal del Mundial es una ocasión excepcional para volver a llenar Yamaguchi de aficionados y aficionadas compartiendo un mismo sentimiento", ha insistido.

Por todo ello, el PSN ha solicitado al Ayuntamiento que organice la instalación de una pantalla gigante en Yamaguchi el próximo 14 de julio "para que miles de personas puedan seguir la semifinal del Mundial en un entorno seguro, accesible y preparado para disfrutar de una jornada que puede quedar para el recuerdo".