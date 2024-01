El PSN pide a UPN que "vuelva al diálogo" y Esparza le responde que no va a negociar "nada" porque "no es de fiar"

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha pedido a UPN que "vuelva a la senda del diálogo y a la senda de la política útil", y ha asegurado que "los únicos que le dejan la puerta abierta a EH Bildu para mejorar las políticas a favor de la vida de la gente son ellos -los regionalistas-, al no querer sentarse con un Gobierno para realizar propuestas".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz ha asegurado que UPN ha dado "una orden explícita" a los ayuntamientos en los que gobierna "para que no se negocien esos Presupuestos" con el PSN y ha asegurado que, pese a ello, los socialistas estudiarán las cuentas municipales y presentarán propuestas.

Por su parte, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha respondido que "no vamos a negociar con el PSN, porque el PSN miente de forma compulsiva todos los días y no es de fiar, no tiene ninguna credibilidad, no solo para nosotros, sino que para el conjunto de la sociedad navarra tampoco".

Esparza ha señalado que al escuchar a Alzórriz le "ha venido a la cabeza la diferencia entre mentiroso y mitómano". "Mentiroso es aquel que miente alguna vez y mitómano es aquel que miente de forma compulsiva. El señor Alzórriz se ha convertido en un mitómano, miente de forma compulsiva a diario. Cada vez que se le pone un micrófono delante está mintiendo", ha censurado.

Así, el portavoz regionalista ha señalado que Alzórriz "ha llegado a decir en la mañana de hoy que es UPN aquel que hace que Bildu tenga tanto peso político en Navarra, que si nosotros tuviéramos otra actitud, Bildu no tendría tanto peso político en Navarra". "Es el mundo al revés. El Partido Socialista es el que le entrega la Federación Navarra de Municipios a EH Bildu para darle fortaleza, es el que hace una moción de censura en Pamplona para darle fortaleza, es el que pacta los presupuestos para darle fortaleza, es el que saca a los presos de las cárceles para darle fortaleza, es el que está blanqueando y normalizando a EH Bildu todos los días, pero la culpa de todo esto la tiene UPN y el que le da fortaleza a Bildu es UPN", ha indicado.

Javier Esparza ha pedido a los socialistas que "salgan por una vez a una tribuna y digan la verdad". "Ese día lo reconoceré públicamente y lo mismo le doy un aplauso al señor Alzórriz porque ya nos cansa tanta mentira y creo que hace el ridículo de forma espantosa porque nadie les cree", ha señalado.

Ramón Alzórriz ha afirmado que, con el trámite de los Presupuestos, acordados por el Gobierno foral y EH Bildu, "UPN vuelve a demostrar que representa a la antipolítica, al rencor, al odio, a la falta de diálogo". "No se ha querido sentar, ni siquiera ha cogido el teléfono al consejero de Economía y Hacienda. Prefiere la confrontación a las propuestas útiles para mejorar la vida de la gente", ha señalado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Además, ha asegurado que en los ayuntamientos, la formación regionalista, "gobernando en minoría y estando sostenido por el PSN, ha dado la orden explícita de no negociar los Presupuestos de esos ayuntamientos con el PSN". "Esto es grave y hay que denunciarlo, porque Javier Esparza antepone los intereses para sostenerse como presidente de UPN a los intereses de la ciudadanía de esos municipios", ha afirmado.

Insistiendo en esta línea, Alzórriz ha señalado que "cuando ya se habían iniciado los procesos de negociación en esas localidades con el Partido Socialista ha habido una orden explícita para que no se negocien esos Presupuestos".

Sin embargo, el portavoz socialista ha indicado que, "aunque no quieran sentarse con nosotros a hablar, estudiaremos los Presupuestos que propongan y propondremos enmiendas para mejorarlos y atender a las demandas de esa ciudadanía".

Ramón Alzórriz ha añadido que UPN "tiene que pensar a lo largo de esta legislatura si quiere ser un actor secundario, desterrado de la acción política en Navarra o quiere ser un actor protagonista a la hora de proponer las cosas que mejoran la vida de la gente, si quiere utilizar los votos que le ha otorgado la ciudadanía navarra para tender puentes o para transmitir una imagen de confrontación permanente y de negacionismo de todo lo que pide la ciudadanía, si quieren utilizar los votos para unirlos al recorte de derechos y de libertades con el PP y con Vox o quiere ponerlos a disposición de los ciudadanos para mejorar sus vidas".