El PSN "ratifica en su totalidad" el acuerdo con Geroa Bai y les insta a que "reflexionen y mantengan su compromiso"

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha afirmado este miércoles que "ratifica en su totalidad" el acuerdo sobre educación alcanzado con Geroa Bai y ha reclamado a la coalición que "reflexionen", "recapaciten y mantengan su compromiso".

Así se han pronunciado los socialistas en un comunicado, después de que Geroa Bai haya anunciado, a las pocas horas de alcanzar este "principio de acuerdo", que lo ve "peligrar" por considerar que "no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa".

En concreto, Geroa Bai criticaba que en lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Estella con 31 preinscripciones, "la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai". En este sentido, la coalición consideraba que "salvo cambio de postura del PSN", no veía posible "llegar a un acuerdo" antes del pleno de este jueves, en el que se debatirá la proposición de ley de UPN.

Por su parte, los socialistas han destacado que el PSN es "un partido que siempre cumple con su palabra, y cuando firma un acuerdo, lo hace con plena voluntad de llevarlo a cabo". A lo largo de "todo el proceso de negociación", el PSN "ha actuado guiado por tres principios irrenunciables: prioridad de la educación pública, respeto a la legalidad y la seguridad jurídica y cumplimiento de los acuerdos programáticos suscritos entre ambas formaciones".

"El resultado de esa negociación es un acuerdo sólido y con visión de futuro, orientado a la excelencia del sistema educativo navarro y al interés general de la ciudadanía", han indicado. Sin embargo, el PSN "no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente".

"Los socialistas siempre trabajamos desde el principio de legalidad para evitar arbitrariedades e inseguridad jurídica, escenario donde los únicos perjudicados son los centros, el alumnado y las familias", han manifestado.