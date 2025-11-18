El PSN rechaza las actuaciones de Cerdán reveladas en el último informe de la UCO: "Es inaceptable"

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha expresado este martes su "rechazo" a las actuaciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que revela el último informe de la UCO de la Guardia Civil, informe que apunta a que Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS), mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.

Los socialistas navarros han afirmado en una nota que "los hechos descritos representan una actuación inaceptable, impropia de la responsabilidad política que debería ejercerse con rigor, transparencia y respeto institucional".

El PSN ha considerado que "la ciudadanía merece más respeto y una actuación ejemplar de todos sus representantes y, actuaciones y comportamientos como los señalados resultan gravemente perjudiciales para la confianza pública".

Los socialistas han añadido que respetan "las actuaciones judiciales encaminadas a que todas las personas implicadas asuman las responsabilidades que les correspondan".

El PSN ha asegurado que seguirá trabajando con "honestidad, responsabilidad y siempre velando por proteger los intereses de Navarra".