El PSN del Valle de Egüés pide climatizar los colegios públicos de Sarriguren

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSN del Valle de Egüés ha solicitado al Ayuntamiento que habilite una partida presupuestaria destinada a la instalación de sistemas de climatización en los colegios públicos de Sarriguren para ser adaptados a "una realidad climática cada vez más exigente".
El PSN ha afirmado en una nota que "el incremento de las temperaturas registrado en los últimos años hace imprescindible actuar para garantizar unas condiciones adecuadas durante el periodo lectivo".
Los socialistas han considerado que "las altas temperaturas afectan al bienestar del alumnado, del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa, dificultando el normal desarrollo de las clases".
Además, el PSN ha puesto el foco en la situación de las escuelas infantiles municipales. "Actualmente, dos de ellas cuentan únicamente con una climatización parcial, mientras que la escuela infantil Malkaitz carece por completo de este tipo de sistema, una situación que es necesario corregir. Es responsabilidad de las administraciones garantizar que nuestros centros educativos ofrezcan unas condiciones adecuadas de confort térmico. No podemos seguir ignorando una necesidad que cada verano se hace más evidente", han señalado desde el PSN del Valle de Egüés.
Los socialistas han apuntado que el Gobierno de Navarra prevé convocar una línea de subvenciones para financiar actuaciones de este tipo. Por ello, han considerado prioritario que el Ayuntamiento reserve una partida presupuestaria que permita concurrir a estas ayudas y "ejecutar las obras con el menor coste posible para las arcas municipales".
Para los socialistas, "dotar de sistemas de climatización a los centros educativos no supone un gasto, sino una inversión en la calidad de la educación, la salud y el bienestar de quienes utilizan diariamente estas instalaciones".
Por todo ello, el PSN del Valle de Egüés ha instado al equipo de gobierno municipal a "habilitar cuanto antes los recursos económicos necesarios e iniciar los trámites para que los colegios públicos de Sarriguren y las escuelas infantiles municipales puedan disponer de una climatización adecuada, aprovechando la próxima convocatoria de ayudas del Gobierno de Navarra y dando respuesta a una demanda cada vez más necesaria".