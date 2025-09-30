PSN valora "positivamente" el "compromiso" del Gobierno central con Navarra "y su régimen foral" ante la quita de deuda

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha valorado "muy positivamente" el "compromiso expresado por el Gobierno de España para que Navarra no se vea afectada por la asunción de parte de la deuda autonómica que soportan otras Comunidades Autónomas".

Según han indicado desde el PSN en una nota de prensa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control en el Senado "ha ratificado que ya se está trabajando con el Gobierno de Navarra en el seno de las Comisiones Mixtas entre el Gobierno de España y el foral".

El senador del PSN por Navarra Javier Remírez ha destacado que esta decisión "demuestra el compromiso real del Gobierno de España con el régimen foral y con la singularidad financiera de Navarra". Remírez ha añadido que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez respeta y fortalece el autogobierno navarro, frente a la desatención y el olvido que caracterizaron la etapa del Partido Popular".

El PSN ha subrayado que "el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ignoró las reivindicaciones de Navarra durante el incremento masivo de la deuda pública y la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)", un mecanismo "del que Navarra no se benefició".

Remírez ha subrayado que "desde 2018, el Gobierno de España impulsa acuerdos que fortalecen el autogobierno navarro, como las nuevas transferencias de competencias, la reforma de la LORAFNA y la aprobación de la nueva Ley del Convenio Económico".

En este sentido, el senador socialista ha remarcado que "mientras el PP y UPN atacan de forma continua los fueros de Navarra con recursos y bloqueos, el actual Gobierno los respeta, los protege y los hace avanzar dentro de la Constitución".

Para el PSN, este anuncio del Gobierno de España "ratifica que el modelo foral navarro es sólido, justo y respetado, y que el compromiso con Navarra no es una promesa, sino una realidad".