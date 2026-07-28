El PSN ve una "buena noticia" que se investigue la adjudicación de Belate y pide a Esparza que "no se emocione tanto"

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha considerado "una buena noticia" que el juez del 'caso Koldo' haya incorporado a la investigación la adjudicación de las obras del túnel de Belate y ha pedido al portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, que "no se emocione tanto".

Ainhoa Unzu ha afirmado que "hemos recibido con absoluta tranquilidad la incorporación de la adjudicación de Belate a la investigación que está haciendo el juez Moreno". "Es más, es que además creemos que es una buena noticia y lo llevamos sosteniendo desde enero, que se investigue, que sea investigado por un juez y que se despejen todas las dudas al respecto y que se llegue hasta el final con la verdad, y así de verdad poder disipar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la adjudicación de Belate", ha destacado.

A continuación, la portavoz socialista ha indicado que "sorprende ver a las derechas tan nerviosas y a UPN, como siempre, tan precipitado". "Nosotros le pediríamos al señor Esparza que no se emocione tanto. Lo único que se ha acordado por parte del juez Moreno es hacer un nuevo informe, un informe ampliado e incorporarlo a la investigación. Y luego, además, se sostiene en la providencia, el juez ya verá, pero es que no hay conclusiones, no hay sentencia, no hay condena, y da la sensación de que algunos llevan mucho tiempo intentando construir un caso donde no lo hay, y cualquier paso lo están presentando como una auténtica condena", ha criticado.

En esa línea, Ainhoa Unzu ha afirmado que "ya vemos que nuevamente acaban de solicitar otra vez más la dimisión de la presidenta y vemos que tristemente eso se ha convertido en el manual diario de UPN y en el único proyecto político de UPN y de la señora Ibarrola".