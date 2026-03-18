Publicada la lista definitiva del primer examen de la OPE de administrativo y fija el 10 de mayo para el segundo

Archivo - Oposiciones de administrativo . - JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha publicado este miércoles la lista definitiva del primer examen de la OPE para el puesto de trabajo de personal administrativo y ha fijado el 10 de mayo como fecha para la realización del segundo examen. Asimismo, se ha publicado el listado provisional de la primera prueba de la oposición de servicios generales, realizada el pasado sábado 14 de marzo.

En cuanto al examen de administrativo, tras las alegaciones han aprobado la primera prueba un total de 977 personas. De ellas, 867 corresponden al turno libre, 77 al de promoción, 28 del turno de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% y 5 del turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

Por su parte, la fecha para la segunda parte de la oposición, la prueba de informática, ha sido fijada para el 10 de mayo, domingo, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). La realización de este ejercicio se llevará a cabo mediante tandas, cuya distribución se publicará en la ficha de trámite correspondiente con carácter previo a la realización de la misma.

UN TOTAL DE 803 PERSONAS APROBADAS EN SERVICIOS GENERALES

Por su parte, el Ejecutivo foral ha publicado la lista provisional con los resultados de la prueba de la oposición de servicios generales, celebrada el pasado sábado, 14 de marzo, en la que han aprobado un total de 803 aspirantes.

De ellos, 740 corresponden al turno libre, 12 al de promoción, 13 al turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, y 3 al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

De las 158 plazas ofertadas, 71 corresponden al turno libre, 72 al turno de promoción, 13 al turno de reserva para personas con discapacidad y 2 plazas al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.