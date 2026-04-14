Punto de Vista "refuerza su proyección internacional" con cerca de 90 películas en su vigésimo aniversario

Presentación de la XX edición de Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, regresa a Pamplona del 20 al 25 de abril, celebrando su vigésimo aniversario y "consolidando su posición como uno de los encuentros imprescindibles del cine documental contemporáneo, tanto a nivel nacional como internacional".

En la presentación, celebrada este martes, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha destacado que "este año, no presentamos una edición más". "Se trata de una muy especial que está envuelva en un halo de celebración, pues esta gran cita cumple 20 años. Dos décadas de miradas compartidas, en las que este festival se ha consolidado como un espacio esencial de encuentro y convergencia para el cine de no-ficción de todo el mundo, ofreciéndonos siempre una mirada crítica, poética y necesaria sobre la realidad que nos rodea", ha indicado.

Además, Esnaola ha subrayado que "en este 20 aniversario seguiremos sumando y proyectando puntos de vista a través de un certamen que no solo exhibe películas, sino que genera pensamiento". "Hablamos de un festival que se ha consolidado como referente internacional indiscutible, por su capacidad para innovar en los lenguajes cinematográficos y por su compromiso con la creación y el intercambio de conocimientos", ha apuntado.

Por su parte, Miquel Martí Freixas, nuevo director artístico de Punto de Vista, ha enfatizado que se ofrece "un programa ecléctico, vanguardista, atrevido, un abanico de posibilidades audiovisuales que viaja de tiempos pasados a tiempos futuros, una propuesta abierta al público que plantea filmes y actividades para despertar la curiosidad cultural de un amplio espectro de espectadores".

La directora ejecutiva, Teresa Morales de Álava, ha recalcado que "el festival continúa poniendo todo su esfuerzo para acompañar a la propuesta artística y rodearla de recursos que la conecten, tanto con la ciudadanía, a nivel local, con públicos ya afines y también con aquellos que no lo conocen; como fuera de nuestro territorio, potenciando las conexiones a nivel internacional y estatal".

Durante seis días, Punto de Vista reunirá una programación compuesta por alrededor de 90 películas y un total de 66 sesiones y actividades que combinan proyecciones, encuentros, espacios de reflexión y propuestas abiertas a públicos diversos.

La cita "vuelve así a situar a la Comunidad foral como un espacio clave para la creación, el pensamiento y el intercambio en torno al cine de no ficción". Punto de Vista se presenta como una propuesta dirigida tanto al público general como al ámbito profesional y académico.

Este año "se ha dado un paso más allá para acercarse al mayor número de públicos de Pamplona y Navarra" a través de un plan de mediación con diversas iniciativas como una acción de visibilización en escaparates de comercios por toda la ciudad, la participación en podcasts locales como La Bobina, el diseño de itinerarios transversales, la creación de un pasaporte con un recorrido por la programación dirigido jóvenes o una labor de acercamiento a entidades afines y redes de estudiantes.

Las entradas ya están disponibles a través de la web del festival y de la taquilla de Baluarte, a las que se sumará durante la semana una taquilla adicional en el hall del recinto. El precio general se mantiene en 3 euros por sesión, con varias actividades de acceso gratuito.

CIFRAS CLAVE DE PUNTO DE VISTA 2026

Durante el festival tendrán lugar 66 sesiones entre proyecciones y actividades paralelas. Seis apartados articulan la programación: Sección oficial, Focos, Lan, Ricercata, X Films y Txinparta. Todas ellas integradas por alrededor de 90 películas.

La Sección oficial estará compuesta por 19 películas: siete largometrajes, un mediometraje y once cortometrajes, procedentes de América, Asia, Europa y África. Además, incluyen cuatro estrenos mundiales, un estreno internacional y catorce estrenos nacionales competirán por los principales galardones.

El festival propone un año más 6 itinerarios transversales que permiten explorar la programación desde distintos ejes temáticos: Tierra, Nuestros cuerpos, El planeta que habitamos, Fronteras (in)salvables, Trazos de vida y Acércate a Punto de Vista, además de un recorrido específico para estudiantes.

Alrededor de 110 personas invitadas visitarán Pamplona para participar en la programación. Más de 150 personas se han inscrito en las iniciativas dirigidas a jóvenes, de las cuales se ha seleccionado a 14 participantes para el Jurado de la Juventud y a 6 para Jóvenes Programadores.

Nueve sedes acogerán el festival: Baluarte, Cines Golem, Museo Universidad de Navarra, UPNA, Filmoteca de Navarra, Museo Oteiza, Civivox Condestable, Civivox Pompelo y Civivox Mendillorri, a las que se suman Txintxarri, Tarántula y Laba para la programación musical.

La música vuelve a Punto de Vista con una programación específica que incluirá 8 actividades entre conciertos, sesiones de DJ y programas de Radio 3 con actuaciones en directo. Anavi, Celia Carrera, Adrian Alegria, Love'n'Joy, Masquepop, Bernal, Comic Sans, Hondora y Annie Wonder, entre los artistas que participarán.

PAMPLONA, "PUNTO DE ENCUENTRO ESTRATÉGICO" PARA EL SECTOR DOCUMENTAL

En su vigésimo aniversario, Punto de Vista "refuerza su papel como espacio estratégico para el encuentro entre profesionales del cine documental". A lo largo de los años, el festival "ha consolidado una intensa actividad orientada a tejer relaciones entre cineastas, instituciones, agentes de la industria y plataformas internacionales, situando el intercambio y la colaboración en el centro de su modelo".

Más allá de su programación, el festival actúa como facilitador de conexiones profesionales. El festival ha sido recientemente acreditado por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos), un sello de calidad que certifica su relevancia y lo sitúa entre un grupo reducido de festivales en España.

Asimismo, tras su participación como invitado el año pasado en Doc Alliance, en 2026 se incorpora a la Documentary Association of Europe (DAE). A nivel nacional, "mantiene un papel activo" en plataformas como Pantalla y La Mesta.

El "compromiso con el desarrollo profesional se materializa también este año con la presencia de una destacada delegación internacional" de programadores, festivales e instituciones, que visitarán Pamplona gracias al apoyo de Acción Cultural Española y Fundación SGAE.

ACCESIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD E IGUALDAD

Este año habrá medidas como la provisión de bucles magnéticos, mochilas vibratorias, subtitulado en la mayoría de las sesiones, interpretación en lengua de signos en sesiones destacadas y espacios adaptados para personas con discapacidad.

En el ámbito medioambiental, el festival "avanza en su estrategia de sostenibilidad" con medidas como la reducción de materiales, el fomento del transporte sostenible y la priorización de proveedores locales. Como novedad, trabajará para obtener el sello Mrs. Greenfilm para el que contará con un plan auditado externamente.

Asimismo, la cita "mantiene su compromiso con la igualdad de género, la conciliación -con iniciativas como la ludoteca El Globo Rojo- y la creación de espacios seguros", adhiriéndose al programa municipal de ocio libre de violencia sexista.