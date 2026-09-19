Una quema controlada se extiende a una zona de campo y monte bajo en Allo

Imagen del lugar del incendio.
Imagen del lugar del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 14:04
Seguir en

   PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del servicio de bomberos de Navarra han tenido que intervenir este sábado al mediodía debido a una quema controlada que se ha extendido a una zona de monte bajo y un campo de encinas en la calle Camino Mirabete, en Allo.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.05 horas y se ha movilizado a los bomberos de Estella, el BHIF, un helicóptero, personal del Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

   Los bomberos han logrado extinguir las llamas, que han afectado a una zona de monte bajo y campo de encinas. No ha habido personas afectadas.

Contador

Contenido patrocinado