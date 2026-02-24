Quince centros públicos de FP de Navarra trasladan su "descontento" al Departamento de Educación

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Quince de los diecisiete centros públicos de Formación Profesional de Navarra han trasladado su "descontento" al Departamento de Educación del Gobierno foral por los "problemas" que afronta esta enseñanza y han trasladado exigencias comunes al Ejecutivo. En un claustro extraordinario, los centros han consensuado un texto común que ha recabado el apoyo de 933 docentes, el 84% de respaldo.

Los centros que apoyado el texto son el CIP FP Sakana LH, CI Burlada FP, CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP, CI Politécnico de Estella, CIP Huarte, CI Superior de Energías Renovables CISER, CIP FP Lumbier, CIP Donapea IIP, CIP Virgen del Camino, CI Escuela de Educadoras Hezitzaile Eskola IIP, Toki Ona BHI, CI María Ana Sanz, CI San Juan Donibane, CIP Tafalla y CIP ETI.

En un comunicado, la Asamblea de Profesorado de FP ha señalado que "la implantación precipitada y caótica de la FP Dual ha sacado a la luz los problemas estructurales que arrastraban estas enseñanzas, agravados por una puesta en marcha sin la planificación ni los recursos necesarios, además de recortes". "La Asamblea de Profesorado de FP pública viene, desde el inicio de este curso, reivindicando y exigiendo soluciones a través de movilizaciones y llamamientos al diálogo con el Departamento de Educación, encontrando como respuesta el silencio, la desorganización, incumplimientos y la ausencia de compromisos serios, razonables y ajustados a las necesidades reales que el sistema requiere con urgencia", ha criticado.

Según ha añadido, el profesorado de la FP pública reclama al Departamento de Educación que "escuche la voz de la comunidad educativa". Además, ha acusado al Departamento de Educación de "ir improvisando medidas, de vital calado, sin consultar al profesorado, que es quien realmente lleva a cabo la formación profesional, día a día, con el alumnado, en el aula". "La Asamblea reclama un diálogo vinculante para la organización y la recuperación de calidad de estas enseñanzas profesionales", ha explicado.

Este colectivo ha afirmado que el claustro es un órgano colegiado en la organización de los centros de educación que "da voz colectiva e institucional a la totalidad del profesorado". "Sus pronunciamientos y acuerdos expresan una voluntad colectiva que ninguna administración puede desestimar sin cuestionar la legitimidad misma del profesorado. Que 15 de los 17 centros de FP públicos de Navarra hayan acordado las mismas reclamaciones (con una adhesión superior al 84%, es decir, por una amplísima mayoría absoluta) constituye un hito histórico en Navarra. El objetivo de la Asamblea con esta acción es, además de visibilizar el deterioro de la Formación Profesional, dar forma institucional a unas carencias que, desde este momento, quedan acreditadas por la voluntad colectiva del profesorado en su máximo órgano de representación. Una demanda con un respaldo tan abrumador es un hecho que el Departamento de Educación no puede ignorar", ha subrayado.

Además, ha explicado que la Asamblea de Profesorado de la FP pública, junto a los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CCOO, ha convocado una manifestación el próximo sábado, 28 de febrero, a las 12 horas frente al Departamento de Educación "en defensa de la Formación Profesional pública". "La Asamblea y los sindicatos consideran que la FP Dual, tal como ha sido implantada, responde más a criterios de mercado que a objetivos pedagógicos, situando a la Formación Profesional pública en una dinámica que compromete su calidad educativa, la cual debe ser su razón de ser", han señalado.