Quince personas marcharán este sábado de Pamplona a Cambrills en bici en un reto solidario por la ELA

PAMPLONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Recorrer los 430km que separan Pamplona y Cambrils en bici "de tirón" en menos de un día y pasando noche "sobre las dos ruedas". Es el reto solidario que van a emprender este próximo sábado un grupo de 15 cicloturistas del Club de Tenis de Pamplona con el objetivo de luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y recaudar fondos para ANELA (Asociación Navarra de ELA).

Asimismo, ofrecen la posibilidad de apoyar este reto con una aportación voluntaria ya sea por transferencia (ES91 2100 5237 6702 0013 0083) o por Bizum a ONG ANELA o el código 33479, recaudación que irá íntegramente dirigida a ANELA para ofrecer sesiones de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y servicios sociales a las personas afectadas, además de apoyar la investigación, ha explicado ANELA en una nota.

El grupo partirá a las 14.00 horas del sábado desde el mismo Club de Tenis y esperan llegar a la localidad catalana antes de las 11 de la mañana del domingo sin realizar ninguna parada, sólo una breve escala a las 21 horas en Zaragoza (centro médico Grande Covián) para ponerse ropa de abrigo y saludar a la asociación referencia de la ELA en Aragón, ARAELA.

Esta iniciativa surgió de un aficionado a la bici, Daniel Ruano, tras toparse en Internet con un video de Juan Carlos Unzué, ex deportista y afectado de ELA, hablando sobre su enfermedad al alumnado de un instituto. "Me removió por dentro, me emocionó la forma con la que explicaba una enfermedad tan dura con esa calma. Me hizo pensar y me empujó a buscar más información sobre la ELA y sobre ANELA, la asociación referencia en Navarra. Teníamos que hacer algo para apoyarles de la mejor manera que sabemos, sobre una bici", explica Ruano, quien trasladó la posibilidad de poner en marcha un reto solidario al grupo de cicloturistas del Club de Tenis.

Un grupo que se reúne semanalmente para hacer rutas en bici y que se ha volcado en el reto, ya sea participando o acompañando con vehículos de apoyo a los corredores, de edades comprendidas entre 24 y 65 años.

A su llegada, les aguarda el recibimiento de un grupo de socios de ANELA, entre ellos Juan Carlos Unzue, coincidiendo además con otro reto deportivo, a nado en aguas abiertas. Iniciativa del grupo de nadadores y nadadoras Malats D'aigua y liderado por Jordi Cervera, el reto 'Connecta't per l'ELA' es una travesía por relevos de 45km desde la plataforma 'Casablanca' de Repsol hasta el puerto de Cambrils con el objetivo de recaudar fondos a favor de la fundación Miquel Vals, referente de la ELA en Cataluña .

No es la primera iniciativa similar que pone en marcha este grupo de aficionados a la bici, que el pasado año se propusieron completar 500 km por las carreteras navarras en sólo 24 horas con el objetivo de recaudar fondos a favor de las asociaciones Adacen y Gerna. Una experiencia "enriquecedora no sólo a nivel deportivo, que nos unió más como grupo" y que este año esperan repetir, contando con el asesoramiento del ultrafondista Javier Iriberri, quien les ha ayudado estos meses a preparar la nueva aventura.