Se reactiva el incendio forestal de Urzainki

Imagen de la zona del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, que se dio por controlado el martes de la semana pasada, se ha reactivado este lunes por la tarde.

La reactivación ha provocado que se haya sobrepasado el perímetro de control en el flanco este (derecho), según ha informado el 11 Sos Navarra.

Este lunes han trabajado en el lugar brigadas terrestres de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Navascués, así como la BHIF, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, los dos helicópteros del MITECO con base en Miluce y el Guarderío de Medio Ambiente.

Las descargas de los medios aéreos han logrado disminuir la intensidad de las llamas, lo que posibilita que las brigadas terrestres puedan aproximarse a la zona, cuyo acceso resulta complicado por la orografía.

Los medios aéreos trabajarán hasta que las condiciones de luz lo permitan.

Esta noche permanecerán trabajando en el lugar dos brigadas terrestres.