La recaudación acumulada de Hacienda Foral de Navarra se situó en los 3.926 millones de euros en agosto

Archivo - Fachada de la sede del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de recaudación líquida acumulada que alcanzó la Hacienda Foral de Navarra en el mes de agosto fue de 3.926,2 millones de euros. Frente a los 3.594,5 millones registrado en agosto del año 2025, supone un incremento del 9,2% en términos interanuales. Es el resultado de un aumento de la recaudación íntegra acumulada del 6,1% y de una disminución de las devoluciones acumuladas del 2,3%.

"Agosto es un mes clave para la Hacienda Foral de Navarra puesto que, junto a los impuestos no periódicos, y vencimientos mensuales de retenciones de trabajo, capital e IVA devengados en el mes de junio, se recaudan también declaraciones-liquidaciones de autónomos y pymes correspondientes al segundo trimestre del año. Además, en este mes se ingresa la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades de la gran mayoría de empresas", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En el caso de las devoluciones, situadas en los 1.294,3 millones de euros, siguieron con el calendario habitual. Destacaron las correspondientes al IVA con un importe total de 911,7 millones de euros, que representan el 70,4% del total devuelto hasta el momento; y destacaron también las devoluciones de cuota diferencial del IRPF, el 21,3% de las devoluciones.

Analizando la evolución por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzaba en agosto los 2.251,4 millones de euros, con un crecimiento interanual del 13,3%. En cuanto a los impuestos indirectos, la recaudación líquida fue de 1.650,6 millones de euros, con un aumento interanual del 4,2%. Las tasas y otros ingresos alcanzaron los 24,2 millones de euros.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS

El IRPF presentaba en agosto unas cifras de recaudación acumulada de 1.629,3 millones de euros, un 17,7% superior a las cifras de 2025. Esto fue consecuencia de un aumento de la cuota diferencial, de 54,8 millones de euros negativos frente a 197,3 millones de euros negativos de 2025, cuando se produjo un gran volumen de devoluciones a mutualistas.

En cuanto al resto de componentes del IRPF, vieron incrementadas sus cifras las retenciones de trabajo un 6%, las retenciones de capital un 10,4%, y los pagos fraccionados de empresarios y profesionales un 8,5%, cifras todas ellas que continuaron con la evolución favorable de los meses anteriores.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 411 millones de euros, registró un incremento interanual del 3,3%.

La recaudación por gestión directa de IVA registró valores superiores a los obtenidos el año pasado: un 9,4% más, desde los 441 millones de euros hasta los 482,4 millones actuales, consecuencia de un incremento de la recaudación bruta del 6% y de las devoluciones del 4,3%.

Los Impuestos Especiales, por su parte, apenas incrementaron su recaudación total por gestión directa en un 0,2%. Principalmente fueron el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre el Impuesto sobre el Tabaco los responsables de la recaudación.

Respecto a los ajustes fiscales con el Estado correspondientes al IVA y a los Impuestos Especiales de Fabricación, la liquidación se realiza al final de cada trimestre, correspondiendo los importes reflejados a los contabilizados en el mes de junio.

Así las cosas, la recaudación líquida tributaria acumulada el pasado mes de agosto ascendió a 3.926,2 millones de euros, que supone un grado de ejecución del 67,6% del presupuesto de ingresos previsto para 2026.