Rechazada la comparecencia de Chivite en la comisión de investigación pero se votará de nuevo con la de Barkos y Barcina

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha negado este martes la petición presentada por el PPN para solicitar la comparecencia de la presidenta del Gobierno, María Chivite. Sin embargo se ha presentado una solicitud de comparecencia por parte de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para que intervengan María Chivite y las expresidentas Yolanda Barcina (UPN) y Uxue Barkos (Geroa Bai), que se votará de nuevo el martes día 14.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez, quien ha detallado la reunión interna celebrada esta mañana. En ella se han votado varias solicitudes de comparecencias, entre ellas la de UPN para que participara en la comisión el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, que ha sido denegada con 30 votos en contra (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y 19 a favor (UPN, PPN y Vox).

El PPN había pedido la comparecencia de la presidenta Chivite, que ha sido también denegada con 23 votos en contra (PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin), 19 a favor (UPN, PPN y Vox) y 7 abstenciones (Geroa Bai). Se ha registrado, no obstante, una petición conjunta del PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para que comparezcan las tres presidentas que ha habido en Navarra. En este caso, se votará en la reunión de la comisión del próximo martes, día 14 de octubre.

También en la reunión de esta mañana, se ha votado la solicitud de EH Bildu para que acudan a la comisión el director jurídico y el director de compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), y la de la directora jurídica y de compras de Nasuvinsa, que han salido adelante por unanimidad. Se trata, ha explicado Jiménez, de las tres personas que han redactado las alegaciones a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA).